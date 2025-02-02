罷團明起2梯次送連署書 26藍委面臨罷免

國民黨花蓮立委傅崐萁昨在花蓮帝君廟發放福袋，一群在外地讀書的返鄉大學生到場送「被出賣的台灣」一書給傅，當面嗆聲「下架舔共立委、罷免傅崐萁」；傅收書後，還不忘交代隨扈「書要記得過火！」（記者花孟璟攝）

2025/02/02 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨、民眾黨立委過去一年強推爭議法案、聯手大砍中央政府總預算，引發全國掀起「大罷免潮」。據了解，目前共有十八個選區的罷免團體已達到第一階段提議目標，預計在明日上午赴中選會送件，包含立院國民黨團總召傅崐萁、首席副書記長王鴻薇等十八人，隔週再送出其他八人，未來至少有廿六名國民黨立委罷免案「箭在弦上」。

昨天是本屆立委就職一週年，也是「公職人員選舉罷免法」規定可提出罷免案的第一天。依「選罷法」規定，第一階段罷免需由原選舉區選舉人「提議」，提議人數需達原選區選舉人總數一％以上。

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傅崐萁、王鴻薇等18人達標

停職竹市長高虹安 同日送件

據了解，三日上午將有十八個選區的罷免團體赴中選會送出第一階段罷免提議書，包含北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；竹市鄭正鈐；投縣游顥；中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮縣傅崐萁等。另外，停職新竹市長高虹安的罷免提議也達標，將於同日一起送件。

罷團相關人士受訪表示，隔週將再送出另八個選區的提議書。他指出，這八個選區主要面臨三個狀況：第一，提議書缺乏領銜人；第二，罷免團體較晚成立；第三，部分深藍選區需要更多時間醞釀。

該人士坦言，二階連署門檻需達原選區選舉人總數十％，是艱鉅挑戰。非都會區缺乏人潮聚集點，屆時可能透過「垃圾車路線」等策略推動。

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