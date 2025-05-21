灑水霧助弟兄們撤離火場 嘉義縣消防機器人「殉職」

嘉義縣消防員向火場裡「殉職」的消防機器人鞠躬致敬。（讀者提供）

2025/05/21 22:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕消防機器人運用於協助救災滅火越來越普遍，嘉義縣、市消防局近年各採購7部、5部消防機器人，其中，嘉義縣今年4場工廠火警已有消防機器人進入火場救災，4月17日的水上鄉南陽化工廠火警出現閃燃危機，一部消防機器人進行水霧防護，爭取消防員撤離時間，緊急撤退後全面燃燒，在火場內的消防機器人因高溫「殉職」，成為罕見「機器人代替人命」案例。

嘉義縣消防局獲行政院補助經費，投入3760萬元經費採購奕均工業的Robot-S2及建東精工的MOTIONNEX PCT5共7部國產消防機器人，前年底陸續投入協勤；嘉義市消防局獲行政院補助及建東精工捐贈，投入2790萬元採購5部消防機器人。

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消防機器人交貨時，廠商會進行3小時以上教育訓練，模擬各種災害狀況實際操作，嘉義縣雙福、新港、嘉太、祥和、鹿草及竹崎6個分隊每週訓練，確保消防員熟練操作科技救災設備。

嘉義縣特搜大隊祥和分隊隊員馬致祥說，操控消防機器人2人一組，1人持遙控器操控，1人持平板觀察回傳火場資料，與真人持瞄子射水的差異是「心理壓力」，真人進入火場內有高度危險，較緊張，透過機器人回傳火場數據可找到火點射水，可提高安全性。

嘉義縣特搜大隊分隊長黃翊寧說，3月4日六腳鄉工廠火警、3月28日竹崎工廠火警、4月17日水上工廠火警及5月16日新港工廠火警均有消防機器人協助滅火，執行影像及紅外線熱顯像偵察、多種氣體偵測，利用搭載的水砲進行滅火或降溫，將現場畫面與數據即時回傳，為指揮官提供關鍵決策資訊。

在南陽化工工廠火警操控消防機器人的特搜大隊祥和分隊隊員郭書維說，救災過程中現場火載量極大，火勢變化極為劇烈，過程中發現煙塵累積，中性帶急速下降，溫度過高恐產生閃燃，緊急撤離，由消防機器人灑水霧防護，等消防員撤出後沒多久，全面燃燒導致屋頂塌陷，人員無傷，後來在火場發現嚴重毀損的消防機器人。

嘉義縣消防局長蔡建安說，南陽化工火警突顯機器人替代消防員進入極度危險區域時所承受的巨大風險，面對高溫火場、濃煙密布及化學物質洩漏等高風險環境時，救災機器人代替消防員挺進第一線，可提升複雜火場的應對能力，並為消防員增添安全防線，未來將強化科技救災量能，持續運用消防機器人投入救災工作。

在水上工廠火警中嚴重毀損的消防機器人。（讀者提供）

嘉義縣特搜大隊分隊長黃翊寧說明消防機器人的功能。（記者林宜樟攝）

消防機器人射水。（記者林宜樟攝）

消防機器人在火場滅火。（嘉義縣消防局提供）

消防機器人回傳火場數據資料。（嘉義縣消防局提供）

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