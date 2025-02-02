要習近平協助烏俄停戰 川普：從未討論反對台獨議題

美國總統川普一月卅日表示，從未與中國國家主席習近平討論「反對台獨」這項議題。（歐新社）

2025/02/02 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對英國「經濟學人」報導，中國學者指稱，若美國要求中國協助結束烏俄戰爭，北京可能會以要求美國發表新聯合公報，當中明確「反對台獨」為條件。對此，美國總統川普一月卅日表示，從未與中國國家主席習近平討論這項議題。

中國學者稱 北京可能提要求

據中央社報導，經濟學人一月廿八日引述中國學者相藍欣說法，中國出手協助施壓俄羅斯停戰的代價，可能是美中發表新聯合公報，當中美國明確聲明「反對」台灣獨立，一改「不支持」台獨慣用措辭。川普卅日簽署行政命令時，被媒體問到有報導指出習近平可能「要求你拒絕可能的台獨」，以在烏俄戰爭上提供協助時，川普回應，「沒有，我們從來沒有討論過」。

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相藍欣認為，美國表明「反對」台獨，將促進中國核心利益，改變台灣內部政治，也將對把台灣議題做為對民主團結之考驗的西方政府潑冷水；而中國可能會以將對美出口轉向，避免挑戰美元地位為回報。

拜登拒習改用「反對台獨」

「不支持台獨」是美國政府多年來的立場，國務院二○二二年五月曾更新官網美台關係論述，移除不支持台獨、台灣是中國的一部分等文字，但約一個月後，官網又恢復不支持台獨等內容。習近平二○二三年曾要求時任美國總統拜登，改用「反對台獨」，但遭拒絕。

目前國務院官網有關「美台關係現況」寫道︰美國長期以來奉行以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一中政策，我們反對任何一方片面改變現狀；我們不支持台灣獨立；我們期盼兩岸分歧能以和平的方式解決，台海和平穩定符合美國長遠利益。

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