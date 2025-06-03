今年颱風大遲到？2016年來最晚 氣象署估「下週要注意」

2016年的首颱「尼伯特」結構良好且強度驚人。（資料照）

2025/06/03 19:09

〔記者林志怡／台北報導〕台灣的颱風季通常落在7月至9月，但太平洋通常在4、5月就會陸續有颱風生成，今年卻始終「靜悄悄」，雖曾有熱帶擾動發展，但都沒有增強至颱風強度。中央氣象署指出，今年迄今颱風生成數明顯低於同期氣候值，也是2016年以來，少數直到6月都還沒有颱風生成的年份。

中央氣象署預報員林定宜指出，今年一直到6月3日為止，太平洋都還沒有任何颱風生成，目前也還沒有任何颱風生成的跡象，而從氣候值來看，1至6月平均颱風生成數落在4.27個，逐月分別是1月0.4個、2月0.2個、3月0.3個、4月0.6個、5月1.0個、6月1.7個，今年明顯低於氣候值，前一次直到6月都還沒有颱風生成的年份是2016年。

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對於今年颱風生成可能時間，林定宜說，目前預報模式後期，即未來8至10天期間，南海都沒有特別的熱帶擾動出現，僅有低氣壓活動，但下週可能就要注意有無熱帶擾動發展，後續情況、位置都還有很大的不確定性，氣象署也在密切觀察中。

2016年首個颱風「尼伯特」直到7月2日才生成，初期就具有相當龐大的環流構造，且強度迅速發展至強烈颱風等級，具有清晰的颱風眼與扎實的結構，並在7月8日侵台。

根據中央氣象署颱風資料庫，尼伯特颱風中心在7月8日從台東太麻里登陸，並於同日午後從台南將軍區出海，影響期間，台東出現17級強陣風，造成全台3人死亡，311人受傷，農損逾新台幣6億元。

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