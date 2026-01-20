明晚最冷！連凍3天低溫剩10度、高山迎瑞雪

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署持續發布低溫特報。（氣象署提供）

強烈大陸冷氣團影響，會一路冷到本週五。（氣象署提供）

明天起連續三天受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷！中央氣象署預報，最低溫會落在明天週三晚間到週四清晨，低溫剩下10度到12度，且北部、東北部2千公尺以上、全台3千公尺以上高山都有飄雪機會。

氣象署預報員林定宜表示，明天週三起連續三天受到強烈大陸冷氣團影響，降雨部分，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢，桃園以北地區也有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

「最冷的時刻會在明天晚間到後天（22日）清晨，低溫剩下10度到12度」，林定宜表示，且屬於又溼又冷的天氣型態，要直到週五（23日）水氣才會較為減少，剩下基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨。

林定宜表示，要到週六、週日（24日、25日）兩天，這波冷空氣才會稍微減弱，白天氣溫稍回升，但是仍有輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷、且中南部日夜溫差大。降雨部分會較為趨緩，剩下基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其它地區轉為多雲到晴；下週一（26日）水氣更少，剩下僅東半部地區有零星短暫雨。

林定宜指出，下一波冷空氣會在下週二（27日）報到，目前預報強度為「東北季風」等級，又會帶來水氣，北部、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨。

強烈大陸冷氣團影響，會一路冷到本週五。（氣象署提供）

強烈大陸冷氣團影響，會一路冷到本週五，氣象署提醒天氣注意事項。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法