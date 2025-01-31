屏東勝利星村湧人潮 春節街頭互動派對天天演出

屏東勝利星村連日人潮湧現。（記者羅欣貞攝）

2025/01/31 12:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕大年初三民眾紛紛把握機會出遊，有「最有年味的村子」之稱的屏東勝利星村，即日起至連假最後一天2月2日，每天下午在星星廣場都有街頭互動派對演出，屏縣府歡迎民眾前往逛村子、看表演、賞燈。

以歷史建築日遺眷舍打造的屏東「勝利星村」，每年春節都吸引大批人潮，文化處2025春節推出街頭互動派對「星馬戲」系列演出，從大年初二到初五，邀請8組表演藝術家與團隊登場，帶來驚喜連連的表演，包括丑劇互動、互動打擊樂、亂打秀、特技扯鈴等，讓遊客近距離感受表演魅力，用笑聲與掌聲一起過新年。

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勝利星村早、晚都熱鬧，屏東燈節現正登場，勝利星村為「屏東燈節」四大燈區之一，以「流星花園」為主題，透過各式主題花藝燈組及光環境，融合屏東花材與植物點綴園區，將勝利星村打造為奇異花園。

屏東縣長周春米透過臉書歡迎全國遊客來勝利星村，她表示，「越夜越美麗，大家來過屏東燈節的勝利星村燈區了嗎？村子的大街或小巷，我們佈了光環境，放了燈飾，店家也會自己妝點，點亮這村子，溫習過年的記憶和趣味！你來勝利星村拍過美照了嗎？記憶中的美照，就在這個村子！」

勝利星村為屏東燈節燈區之一，美麗燈飾十分好拍。（圖由屏縣府文化處提供）

勝利星村遺構公園中的美燈。（記者羅欣貞攝）

勝利星村春節連假從初二起每天下午都有互動派對演出。（圖由屏縣府文化處提供）

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