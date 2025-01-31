為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    初三出遊帶雨具！各地早晚偏涼 局部降短暫雨

    大年初三各地都有局部短暫雨機會，出遊要攜帶雨具。（資料照）

    大年初三各地都有局部短暫雨機會，出遊要攜帶雨具。（資料照）

    2025/01/31 08:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今（31）日是農曆新年初三，各地現出遊車潮。中央氣象署預報，台灣各地早晚偏冷，白天可至20至24度；因南方雲系北移，今天各地都有局部短暫雨機會，中南部、東半部清晨已陸續有雨，北部預估上午開始。

    氣象署預報員張承傳表示，今天的天氣，因為南方雲系北移，各地都有局部短暫降雨機會；清晨台南以北及宜蘭低溫約11至14度，其中新竹及苗栗有出現局部10度以下低溫，高屏、花東約15、16度，白天各地溫度舒適，最溫暖可達20至24度。

    張承傳指出，明天（初四，2月1日）鋒面接近，迎風面北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨。

    張承傳表示，初五（2月2日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

    下週一（2月3日）開工，強烈大陸冷氣團南下轉冷，各地氣溫下降，並持續至下週三，中部以北、東北部低溫降至9至11度，南部降至13度，花東13、14度。

    張承傳提醒，下週一水氣多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。下週二、三雨較少，西半部山區零星短暫雨，西半部平地多雲到晴，迎風面基隆北海岸及東半部地區局部短暫雨。

    下週四強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，不過基隆北海岸及東半部地區有雨，西半部多雲到晴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播