初三出遊帶雨具！各地早晚偏涼 局部降短暫雨

大年初三各地都有局部短暫雨機會，出遊要攜帶雨具。（資料照）

2025/01/31 08:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕今（31）日是農曆新年初三，各地現出遊車潮。中央氣象署預報，台灣各地早晚偏冷，白天可至20至24度；因南方雲系北移，今天各地都有局部短暫雨機會，中南部、東半部清晨已陸續有雨，北部預估上午開始。

氣象署預報員張承傳表示，今天的天氣，因為南方雲系北移，各地都有局部短暫降雨機會；清晨台南以北及宜蘭低溫約11至14度，其中新竹及苗栗有出現局部10度以下低溫，高屏、花東約15、16度，白天各地溫度舒適，最溫暖可達20至24度。

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張承傳指出，明天（初四，2月1日）鋒面接近，迎風面北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨。

張承傳表示，初五（2月2日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

下週一（2月3日）開工，強烈大陸冷氣團南下轉冷，各地氣溫下降，並持續至下週三，中部以北、東北部低溫降至9至11度，南部降至13度，花東13、14度。

張承傳提醒，下週一水氣多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。下週二、三雨較少，西半部山區零星短暫雨，西半部平地多雲到晴，迎風面基隆北海岸及東半部地區局部短暫雨。

下週四強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，不過基隆北海岸及東半部地區有雨，西半部多雲到晴。

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