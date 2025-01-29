白沙屯拱天宮抽四季籤 「河清海晏慶年豐」

白沙屯拱天宮媽祖。（圖由白沙屯拱天宮提供）

2025/01/29 10:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕迎新年，國內各大廟宇都會抽「國運籤」預測來年國運，然而，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮維持「敬天崇神」的精神，由拱天宮管理委員會主任委員洪文華等人循例於昨晚除夕夜擲筊請示媽祖，抽出「稻、豆、瓜、海」4張公籤，預測新的一年物產收成的狀況，為當地居民的農漁活動提供指引。

拱天宮管理委員會指出，民間信仰的價值在於反映社區的生活經驗與需求，白沙屯是一個典型的農漁業結合型聚落，先民在開墾土地、面對未知的氣候挑戰時，透過媽祖籤示尋求解答，並以「敬天崇神」的宗教信仰方式，表達對大自然和四季變遷的敬畏，同時藉由儀式來延續信仰，傳承給下一代。

請繼續往下閱讀...

拱天宮表示，當國內各大廟宇抽「國運籤」預測來年國運之際，白沙屯的四季籤反映出當地農漁村的特色，通過媽祖的籤示項目「稻、豆、瓜、海」，不僅真實地傳達了媽祖對這片土地、海洋和人民的庇佑，也顯示出媽祖、當地居民與自然環境之間緊密的聯繫。

歲次乙巳年，白沙屯媽祖筊示四季籤為：

「稻」—第3首「前生結下好姻緣，今日相逢赤線牽，多福多男並多壽，一門嘉慶此為先」。

「豆」—第1首「曉日瞳瞳萬象融，河清海晏慶年豐，生逢盛世真歡樂，好把心田答化工」。

「瓜」—第56首「種得藍田玉一雙，鳳凰相感為翱翔，貴人真有非常遇，代代兒孫保吉昌」。

「海」—第68首「忽見蛟龍起海中，雲騰致雨浪兼風，善人遇此心安定，庸俗相逢膽戰忡」。

拱天宮管理委員會主任委員洪文華等人循例於昨晚除夕夜擲筊請示媽祖，抽出「稻、豆、瓜、海」四張公籤，預測新的一年物產收成的狀況，為當地居民的農漁活動提供指引。（圖由白沙屯拱天宮提供）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮循例於除夕夜抽出「稻、豆、瓜、海」四張公籤，預測新的一年物產收成的狀況，為當地居民的農漁活動提供指引。（圖由白沙屯拱天宮提供）

拱天宮管理委員會主任委員洪文華等人循例於除夕夜擲筊請示媽祖，抽出「稻、豆、瓜、海」四張公籤。（圖由白沙屯拱天宮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法