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    苗栗三灣凌晨低溫2.3度！白天起寒流減弱各地回溫

    今日清晨因寒流加上輻射冷卻效應，各地非常寒冷，白天起寒流減弱，各地逐漸回溫。（資料照）

    今日清晨因寒流加上輻射冷卻效應，各地非常寒冷，白天起寒流減弱，各地逐漸回溫。（資料照）

    2025/01/29 08:25

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（29日）清晨因寒流加上輻射冷卻效應，各地非常寒冷。今日測得平地最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的大河測站，今凌晨3點僅測得2.3度。氣象署於今晨6點32分針對17縣市發布低溫特報。

    今日台南以北、宜、花及金、馬普遍出現7至10度低溫，其中苗栗及新北有局部地區出現6度以下低溫，至於台東、高屏及澎湖也只有12、13度。白天開始寒流減弱，氣溫逐漸回升，預測北部、東半部及澎湖、金門高溫16至19度，中南部20至22度，馬祖約13度，由於日夜溫差大，民眾請留意溫度變化適時增添衣物。

    天氣方面，由於水氣仍偏少，台灣各地及澎、金、馬大多為多雲到晴，只有花、東地區有零星短暫雨。空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    30日（初二，週三）風向漸轉偏東風，各地白天氣溫回升，輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，西半部日夜溫差大。31日（初三，週四）風向轉東南風，水氣漸增，東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區晚起由於鋒面接近，轉為有局部短暫陣雨天氣。2月1日（初四）鋒面持續接近，各地有局部短暫陣雨。

    初二至初四氣溫方面，北部及東北部7至25度，中部11至26度，南部14至27度，花東13至24度；澎湖14至20度，金門10至20度，馬祖9至17度。

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