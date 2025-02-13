2/13 威力彩又摃下期衝14億！今彩539頭獎落彰化、屏東

今晚（13日）開獎的第114000041期今彩539頭獎開出2注，威力彩頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/13 22:28

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（13日）開獎的第114000041期今彩539頭獎開出2注，由彰化縣埔心鄉東門村中正路一段292號「興鑫鑫來投注站」、屏東縣屏東市橋南里民生路79之10號的「雍東彩券行」開出；第114000013期威力彩頭獎摃龜，已經連31摃，下期獎金上看14億。

第114000013期威力彩中獎號碼為「第一區：02、03、11、18、30、36。第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，可得886萬4761元；參獎共48注中獎，每注可得15萬元；肆獎共274注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1813注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬2119注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬3628注中獎，每注可得400元；捌獎共12萬5117注中獎，每注可得200元；玖獎共15萬7184注中獎，每注可得100元；普獎共27萬7190注中獎，每注可得100元。

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第114000041期今彩539中獎號碼為「02、07、11、20、30」。頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共380注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1507注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬5712中獎，每注可得50元。

第114000041期39樂合彩中獎號碼為「02、07、11、20、30」。四合9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共769注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬1759注中獎，每注可得1125元。

第114000041期3星彩中獎號碼為「445」。壹獎共63注中獎，每注可得5000元。

第114000041期4星彩中獎號碼為「0852」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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