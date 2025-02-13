拿「輝達5080」告白絕對成功？ 一票人笑瘋︰肯定慘遭轉賣

1名女子拿著發售不久的輝達5080顯示卡，準備交給心儀的男性。（圖擷取自@rirarira12134 社群平台「X」）

2025/02/13 22:37

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西洋情人節將至，這天除了情侶大秀恩愛，也有人會鼓起勇氣向暗戀對象表白。近期一張照片在各國社群平台瘋傳，畫面為1名女子拿著發售不久的輝達（NVIDIA）顯示卡，準備交給心儀的男性，網友們看到這一幕，除了笑說絕對能告白成功，也調侃禮物最後恐會慘遭轉賣。

據了解，輝達新一代GeForce RTX 50系列顯示卡「5090」與「5080」，於上月底正式開賣，吸引各國玩家購買，也有不少惡劣黃牛跟瘋搶購並高價轉售，導致商品目前仍供不應求。該系列顯示卡販售不久，網上開始到處流傳一張照片，為1名中國女子將裝有「5080」的包裝盒藏在身後，疑似準備給眼前用手摀住臉的男子一個大驚喜。

社群平台「X」（推特）一名為「りらゆう」的日本網友指出，該照源於中國抖音，照片中的女子確實要將「5080」當成送人禮物，他也對此畫面指出，若拿「5080」去告白絕對會成功。這張照片也在X掀起熱烈討論，吸引高達1000多萬人次瀏覽，還有網友發現照片中的畫面，像是模仿日本遊戲公司Playstation常在情人節使用的宣傳圖。

其他網友則笑說，「它看起來非常重（物理上）」、「比韓劇更不可能發生的劇情」、「5090比較容易增加告白成功率」、「要是被這樣拒絕的話，我的眼前會一片漆黑！」、「先不說現實中有沒有這種女友，能買到5090或5080都是強者」。還有人吐槽，先前大量中國黃牛高價轉賣該系列顯卡，該女子的禮物恐怕也會面臨這種下場。

有網友發現引起討論的照片，像是模仿日本遊戲公司Playstation常在情人節使用的宣傳圖。（圖擷取自@rirarira12134 社群平台「X」）

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