澳門旅客一家遇台中氣爆2死5傷 陸委會：亡者家屬明日來台

陸委會表示，已於第一時間依台澳官方聯繫機制通報澳府，同時派員探視、慰問傷者，並協請院方在醫療上全力協處醫治。（資料照）

2025/02/13 22:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台中市新光三越百貨今天發生嚴重氣爆，造成4人死亡，其中澳門來台旅遊的一家七口，路過新光三越遭氣爆重物高處砸落，導致2死5傷。陸委會今晚表示，亡者之澳門家屬將於明日搭機來台，政府相關機關將依家屬需求全力協助入境、醫療、喪葬等行政事宜。

澳門籍鄧姓一家七口來台中旅遊，路過新光三越外面，遭到氣爆後重物高處砸落，爺爺奶奶被砸傷身亡；2歲孫女傷勢嚴重，頭部破裂、腦出血，昏迷指數3，緊急插管、開手顱手術救治；85歲曾祖母頭部撕裂傷和骨折，叔叔臉部也有撕裂傷和骨折，父母則有挫傷等傷勢。

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陸委會表示，對這起不幸事件感到非常心痛，已於第一時間依台澳官方聯繫機制通報澳府，同時派員探視、慰問傷者，並協請院方在醫療上全力協處醫治。

陸委會指出，據了解，傷亡者之澳門家屬將於明日搭機來台，已與當事人建立聯繫管道，政府相關機關將依家屬需求全力協助入境、醫療、簽證延期、文書驗證、喪葬等相關行政事宜。

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