為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    唐鳳破解了！繞過言論審查 示範如何讓DeepSeek答出64天安門

    中國AI黑馬DeepSeek帶有言論審查機制，唐鳳對此出手破解，成功讓DeepSeek回答六四天安門事件。（圖擷自Threads）

    中國AI黑馬DeepSeek帶有言論審查機制，唐鳳對此出手破解，成功讓DeepSeek回答六四天安門事件。（圖擷自Threads）

    2025/01/29 09:24

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國AI黑馬DeepSeek震驚全球科技界，不過它自身帶有言論審查機制，似乎逃不出中共的言論緊箍咒，一碰到政治敏感話題就不回應，曾任數位發展部長的無任所大使唐鳳被稱為IT天才，對此出手破解，示範透過一招就能繞過言論審查，成功讓DeepSeek答出六四天安門事件。

    唐鳳在Threads上表示，在本機離線的情況下，使用運行大型語言模型的平台LM Studio操作DeepSeek，「只要用⌘U先輸入思考過程和回答的前綴，再用→繼續生成回答」，就可以繞過言論審查。

    透過這樣的方式，DeepSeek針對1989年6月4日的慘案，承認是中國政府派出軍隊進入天安門廣場，對和平集會的人群進行武力清場，造成大量人員傷亡，「這一天成為中國近代史上的黑歷史」。

    唐鳳進一步透露，以上述方法提問的前綴詞內容，會決定回答當中的政治定性，例如詢問「天安門事件」，DeepSeek就會回答「必要措施來應對當時的緊張局勢」；提問「天安門抗爭」，則得到「被政府以武力鎮壓，導致了大量人員傷亡」；拋出「天安門慘案」一詞，回應則是「大量軍隊和武裝警察，對手無寸鐵的民眾進行了血腥鎮壓」。

    網友們看到唐鳳破解後驚呼連連，直說「部長好強」、「唐鳳親教如何正確使用 DeepSeek」、「感謝部長為我開悟」，並建議這種用法應該要推廣出去。

    唐鳳在網路上提供繞過DeepSeek言論審查的方法。（資料照）

    唐鳳在網路上提供繞過DeepSeek言論審查的方法。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播