林園首度五朝祈安清醮圓滿 東林福德廟大年初一發3千枚雙龍搶珠錢母

東林福德廟大年初一發放雙龍搶珠錢母，詢問度很高。（記者洪臣宏攝）

2025/01/28 15:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區東林福德廟建廟275週年五朝祈安清醮完滿成功，明天大年初一，廟方發放雙龍搶珠紀念錢母，數量有限，發完為止。廟方說，下次再辦五朝祈安清醮不知道要到何時，雙龍搶珠錢母相當有紀念性。

東林福德廟循例在農曆大年初一團拜，祈求國泰民安及抽國運籤，上午8點起發建廟275週年雙龍搶珠紀念錢母，林園地區有史以來首度舉辦五朝祈安清醮，錢母的詢問度很高。

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東林福德廟主委林寶祥說，今年奉神諭舉辦五朝祈安清醮，包括白沙屯拱天宮、新港奉天宮全國數百尊神明參與，是難得的宗教盛事，因而發放3000個雙龍搶珠錢母，為地方及民眾祈福。

廟方農曆二月二日也發放發財金及蛇年紀念錢母。發財金行之有年，第一次擲出聖筊可獲1000元，依序為900元、800元，每年都出現民眾大排長龍求好運氣。

東林福德廟建於清乾隆14年（1749年），位於林園區知名老街福興街街尾，與街頭興濟宮都被賦予「林半仙傳奇」，為了鎮煞興建，土地公旁少見地配置文武判官，相傳是神格較高的土地公。

東林福德廟是知名百年老廟。（記者洪臣宏攝）

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