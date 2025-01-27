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    過年「讀嘉」！嘉義市東門町文化基地「開春讀饗嘉」特展 1/30開展

    嘉義市東門町1923新春期間舉辦，「開春讀饗嘉」新春特展。（嘉義市文化局提供）

    嘉義市東門町1923新春期間舉辦，「開春讀饗嘉」新春特展。（嘉義市文化局提供）

    2025/01/27 17:42

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府文化局在「東門町1923」文化基地舉辦「開春讀饗嘉」特展，適逢嘉義建城321年，精選書籍、文學作品將閱讀與城市文化緊密結合，還規劃手作DIY賀卡等體驗活動，1月30日起展出到3月30日，讓民眾農曆春節有「讀嘉」年味。

    文化局長謝育哲說，農曆春節期間，嘉義市文化局與黃賓圖書館1月27日到31日休館，因此規劃利用「東門町1923」文化基地，新春期間推出「開春讀饗嘉」特展，結合建城321年度主題書展，精選年節氣氛、庶民美食、老屋建築等3大主題書籍、文學作品；書籍不外借，提供民眾現場閱讀，展覽現場規劃書籤製作區，民眾可在書籤寫最喜愛的閱讀金句，作為書展的獨特紀念。

    謝育哲說，「開春讀饗嘉」新春特展，1月30日展到3月30日，時間是每天上午10點到下午6點，歡迎民眾攜家帶眷到「東門町1923」選好書，迎接嶄新蛇年

    嘉義市東門町1923舉辦「開春讀饗嘉」新春特展，1月30日起開館，歡迎民眾到歷史建築感受「讀嘉」年味。（嘉義市文化局提供）

    嘉義市東門町1923舉辦「開春讀饗嘉」新春特展，1月30日起開館，歡迎民眾到歷史建築感受「讀嘉」年味。（嘉義市文化局提供）

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