來台南走春！月津港燈節地獄籤詩稀奇 蕭壠園區生肖主題有趣

深受歡迎的月津港燈節，系列創作精彩呈現。（台南市文化局提供）

2025/01/27 14:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南鹽水的月津港燈節持續登場，以懷舊互動，展現實驗性與趣味性，包含充氣偉人、地獄籤詩、暗光鳥等，深受喜愛；佳里的蕭壠文化園區也推出「十二生肖金蛇迎春」主題活動，台南市文化局邀請各界一起來遊賞，歡喜迎新。

月津港燈節在親水公園，以及周邊歷史街區巷弄展出，也規劃培育藝術新秀的「月津超新星」燈區，更有備受歡迎的互動性作品《水中煙火》、《900MHz》、《懷舊膨脹》，加上全國唯一的水上藝廊8艘船屋，內容精彩。

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文化局表示，月津超新星燈區以《前望的回顧 nostalgia》為徵選主題，本屆22件入選作品藝術性與創新性令人驚艷，其中也有許多有趣的作品，值得推薦。

今年8艘船屋展示內容相當具有互動特色，其中「海闊拉帝團隊」與藝術家姚瑞中創作的《地獄籤詩》，以3D列印地獄怪獸模型、地獄造景、聲光效果，民眾只要按下按鈕，即由牛頭馬面搬出籤詩，告誡世人諸惡莫作、眾善奉行，極具「勸世」效果。

表演藝術作品也很有趣，由周韋廷、陳勁廷帶來劇場式的《暗光鳥????路》，表演者化身「暗光鳥」，與觀眾互動。

蕭壠文化園區則展示傳統工藝打造的吉祥金蛇、12座逗趣可愛的生肖主題燈箱、12幅剪紙藝術創作《福爾摩莎屬相》，以及豆子劇團、好玩的劇團及街頭藝人推出精彩表演，搭配生肖主題電影及書展、絆伴市集、新春工作坊等，熱鬧迎接農曆年。

豆子劇團於1月30日（初二）帶來精采戲劇《好嚴肅的農場蛇年迎新春》，演出動物歡樂過新年。

好玩的劇團推出《蛇郎君傳說》，於1月31日（初三）下午3時至4時上演，戲劇取材自傳統民間故事蛇郎君，以詼諧的表演風格結合春節主題，將歡樂傳遞給現場的大小朋友們。

初二與初五也有街頭藝人雜耍、扯鈴與溜溜球特技等，與現場觀眾互動同樂，園區現正推出「金蛇迎春春聯」贈送活動。

蕭壠文化園區新春派出12生肖主題活動，歡迎親子遊賞。（台南市文化局提供）

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