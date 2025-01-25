邁入第30年 彰化家扶愛心古早燈籠今開賣到元宵節

邁入第30年的彰化家扶中心古早燈籠義賣活動今天開跑，不少民眾掏錢購買做公益。 （記者湯世名攝）

2025/01/25 12:52

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節9天連假從今天（25日）展開，邁入第30年的彰化家扶中心古早燈籠義賣活動也正式開跑，今天在彰化市永樂街、家樂福彰化店分頭開賣，不少民眾掏錢購買做公益。家扶主任王震光說，全縣40處據點將陸續開賣，直到2月12日元宵節，義賣所得將用在寒假過後開學的獎助學金，讓弱勢孩子安心就學。

由李世湧、黃惠雪伉儷發起的暖心活動，年復一年地溫暖了無數彰化弱勢家庭。更令人感動的是，彰化家扶扶幼主委辜福榮伉儷得知今天正式開賣，夫妻倆特地前來捐款3萬元，以實際行動支持。

請繼續往下閱讀...

辜福榮指出，家扶長期以來為弱勢家庭的孩子們付出許多，非常敬佩他們的無私奉獻。很高興能參與這項有意義的活動，希望能拋磚引玉，邀請更多鄉親前來購買。

古早燈籠發起人李世湧說，30年前他跟太太倆人站在街頭，向路過的民眾鞠躬，義賣一盞盞充滿祝福的燈籠，無論寒流來襲甚至是下雨，夫妻倆總是堅持到最後一刻，非常感謝鄉親30年來對古早燈籠活動的支持，更是對家扶兒的不離不棄。今年第30年，燈籠款式特別不同，除了往年的傳統、造型紙燈籠，還有多款造型可愛的竹燈籠；每一盞燈籠都凝聚了大家的心意，邀請大家踴躍參與，一起點亮孩子們的未來。

彰化家扶主任王震光表示，感謝李世湧伉儷30年來對家扶的支持，他們夫妻的愛心不僅點亮了無數家扶兒的未來，更帶動了許多人投入公益的行列。所有義賣所得將用在寒假過後開學的獎助學金，讓弱勢孩子安心就學。這些燈籠是家扶兒的希望。每一個燈籠背後，都藏著孩子們的心願，也承載著叔叔阿姨們的祝福，更讓愛心得以溫暖地傳遞。今年是特別的一年，希望透過這個活動，讓更多人感受到愛心的力量。

彰化家扶中心古早燈籠義賣活動今天開跑，不少民眾掏錢購買做公益。 （記者湯世名攝）

彰化家扶古早燈籠義賣活動今天開跑，小朋友掏錢購買做公益。 （記者湯世名攝）

彰化家扶古早燈籠義賣活動今天開跑，家扶主任王震光（中）歡迎民眾購買做公益。 （記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法