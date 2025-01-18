救命預算遭凍結、關鍵服務無人知！ 林靜儀批：砍掉韌性留下危機

藍白聯手大幅刪減及凍結提案，其中攸關緊急醫療救援的「韌性國家醫療整備計畫」半數經費被凍結，衛福部宣傳預算被全刪，為福部次長林靜儀怒批，重大災難發生誰來救？ （資料照）

2025/01/18 13:19

〔記者邱芷柔／台北報導〕藍白聯手大幅刪減及凍結提案，激起全國民眾強烈不滿，其中攸關緊急醫療救援的「韌性國家醫療整備計畫」半數經費被凍結，衛福部次長林靜儀怒批，醫療韌性不能打折，否則重大災難發生誰來救？更令人震驚的是，衛福部宣傳預算也被一刀砍，當民眾根本不知道有哪些資源可以利用，從癌症防治到長照服務，所有這些對健康和福祉無人知，砍掉的是韌性，留下的是危機！

「韌性國家醫療整備計畫」總經費76.63億元，計畫執行期間為2024至2027年。國民黨立委蘇清泉等人提案凍結一半經費，要求衛福部一個月內向立法院報告2024年執行成果，待評估效果後再決定是否解凍。

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林靜儀直言，凍結的案子需要等委員願意排入委員會審議，如果委員會沒有排審議，預算就無法解凍。「韌性國家醫療整備計畫」有三大重點，一是提升地方政府緊急醫療能力，包括更新衛生所設備、加強救災器材和人力訓練；二是訓練創傷醫師，提升處理大量傷患的緊急救援能力，並訓練超過1萬名醫事人員支援救援；三是與醫學會合作，研究災難應對所需的藥材與設備資源配置。

林靜儀強調，這些準備是為了因應像台灣經常面臨的颱風、地震，甚至工廠爆炸、大型火災等突發災難，讓地方衛生局與醫療院所能立即因應，不會因缺少器材或專業人員而手忙腳亂，她強調，台灣的醫療韌性不能打折，否則災難發生誰來救？

對於藍白聯手大幅刪減及凍結預算，林靜儀表示，部長邱泰源已指示各司署進行全面盤點，並持續與立委溝通。目前的情況是，部分案子委員已同意改為附帶決議或主決議，但仍無法確定這些案子是否能順利過關，因為表決前委員可能改變立場，不再接受原先的共識。

她舉例，心理健康司編列8.91億元推動「全民心理健康韌性計畫」，提升國人心理韌性並降低自殺率。國民黨立委游顥等人原提案凍結10%的經費，後來改為主決議，衛福部正在全力溝通，竭盡所能爭取預算保留。

另一個嚴重問題是宣傳預算被全刪。林靜儀指出，國民黨團提案將衛福部編列的媒體政策及業務宣導費共4375.7萬元全數減列，她強調，宣傳並非為了歌功頌德，而是讓民眾了解重要政策，例如健保署需要宣導新的停復保規定，社保司需說明保險費率調整，疾管署要推動疫苗接種政策，國健署則有健康促進和癌症篩檢的宣導，長照業務推廣更是不可少，這些都與民眾健康福祉息息相關，預算全刪，將導致民眾無法了解政府提供的服務與資源，錯失幫助。

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