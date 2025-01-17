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    若國會刪農業部預算衝擊產業 養豬協會不惜發動赴立院抗爭

    近期國會亂象刪減農業部預算，養豬協會擔憂受衝擊，影響台灣豬肉國際競爭力，更擔心生計受影響，不排除組織團體到立法院抗爭。圖為台灣養豬業已成功將產品外銷他國。（資料照）

    近期國會亂象刪減農業部預算，養豬協會擔憂受衝擊，影響台灣豬肉國際競爭力，更擔心生計受影響，不排除組織團體到立法院抗爭。圖為台灣養豬業已成功將產品外銷他國。（資料照）

    2025/01/17 16:01

    〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院藍白立委提案大幅刪減中央政府114年度預算，連帶農業部相關經費也面臨刪減或凍結，中華民國養豬協會今（17日）對此正式表態，表達深切擔憂，認為此舉影響台灣多年累積的養豬產業成果，若有損豬農權益，不惜發動畜牧、養禽業等團體到立法院抗爭。

    養豬協會聲明指出，過去幾年，農業部透過多項政策與資源支持，支撐養豬產業，提升台灣豬肉的國際競爭力，其中補助養豬場經費改建，此外還有屠宰場與冷鏈設施等多項經費的支持，還有在豬肉產品的檢驗上面給予協助，多項作為讓台灣豬在品質與防疫上深受消費者信賴。

    聲明認為，今年將是台灣豬的關鍵年，不僅世界動物衛生組織（WOAH）有望在5月通過台灣「豬瘟非疫國」申請，生鮮豬肉也陸續外銷菲律賓、新加坡等國家，未來更有可能進軍日本，我們對於前景都非常期待。

    聲明擔憂，近日立委揚言刪減農業部經費，擔心養豬業的支持及經費也因此減少，不只會影響整個養豬產業的發展，包括衝擊養豬場環境改善、防止疾病傳播等等，也會危及眾多豬農的生計。種種亂象不僅造成養豬人的擔憂，也對豬農不公平。

    養豬協會呼籲社會各界傾聽豬農的心聲，理解產業背後的不易與努力。台灣豬肉長期在國內民眾的形象是健康美味，也是台灣人自豪的飲食文化象徵。養豬協會盼朝野放下分歧，共同守護台灣豬肉產業，讓貢丸與滷肉飯的美味持續飄香全球。

    養豬協會更指出，不要將政治議題凌駕民生議題，如有損養豬產業權益和罔顧國民安心食肉，協會不惜串聯全國養豬產業團體及相關畜禽產業團體到立法院抗爭，強烈反對農業部相關經費面臨刪減或凍結。

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