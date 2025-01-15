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    高雄「吉伊卡娃」小提燈太夯恐引發「燈籠之亂」 傳有工讀生用零食換燈籠

    高雄市今年的「吉伊卡娃」小提燈。（觀光局提供）

    高雄市今年的「吉伊卡娃」小提燈。（觀光局提供）

    2025/01/15 10:20

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市今年的「吉伊卡娃」小提燈太夯，市府宣布國小、幼兒園學童會在學校內領到燈籠，傳出有人開始招募打工人員，到國小門口用「零食或飲品與小朋友交換燈籠」，家長擔憂造成校園安危，引發「燈籠之亂」向議員陳情。對此，高市府暫未有回應。

    2025高雄燈會「吉伊卡哇（Chiikawa）」小提燈日前亮相，以燈會主角「吉伊卡哇」，結合精緻的紙雕提燈工藝，打造出全台最具人氣話題的小提燈。市府宣布，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，在寒假前都可以在學校領到1盞小提燈。

    民進黨市議員黃彥毓強調，高雄這幾年燈籠非常有創意，今年與知名IP吉伊卡娃合作，煞費不少溝通上的苦心，燈籠消息出來，就連外縣市的人都想來高雄排隊索取，其實是一個非常好的行銷。但因為這次太熱門，導致大家腦筋動到每年都會拿到燈籠的小朋友身上，可能延伸「燈籠之亂」。

    黃彥毓接到多位家長陳情，指消息一出，即有網站開始招募打工人員，工作內容載明打工人員於國小校門口用「零食或飲品與小朋友交換燈籠」，提供時薪190-200元，不過，該網站打工資訊已於15日半夜關閉。

    黃彥毓表示，家長擔心有不懷好意的怪叔叔，來接近小孩，怕小孩會有危險，小朋友可能因為換購覺得有趣，恐發生校安事件，希望學校及警方，在發放燈籠當天，務必加強週邊巡邏，避免奇怪人士靠近幼童進行交易。

    網站招募打工人員，到國小門口用「零食或飲品與小朋友交換燈籠」。（市議員黃彥毓提供）

    網站招募打工人員，到國小門口用「零食或飲品與小朋友交換燈籠」。（市議員黃彥毓提供）

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