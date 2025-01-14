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    疲軟國旅中流砥砫小琉球 全島大淨灘守護動物明星海龜

    小琉球位於東港溪及高屏溪出海口，海漂垃圾及漂流木終年不斷「登陸」，鵬管處聯手鄉公所共同清除。（記者陳彥廷攝）

    小琉球位於東港溪及高屏溪出海口，海漂垃圾及漂流木終年不斷「登陸」，鵬管處聯手鄉公所共同清除。（記者陳彥廷攝）

    2025/01/14 22:57

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕國旅慘淡，連近年新興的小琉球也難以倖免，為以好的環境吸引遊客上門，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）及琉球鄉公所這幾天聯合進行淨灘行動，除為動物明星「海龜」打造更優質的「產房」外，也希望春節期間以最優質的樣貌歡迎遊客登島遊憩。

    去年的7、8、9月旅遊旺季受到出國潮排擠，全台灣國旅皆疲軟，小琉球卻出現較2023年的小幅正成長，在國旅中可說是一枝獨秀，不過，島上沙灘環境易受海洋垃圾及漂流木等影響，在旅遊旺季後的接連颱風，也讓小琉球海灘出現許多垃圾及漂流木，海漂垃圾終年不斷「登陸」，極易對生態及旅遊環境造成威脅。

    為維護琉球風景區海岸景觀及生態自然環境，鵬管處與琉球鄉公所攜手合作，共同展開小琉球沿岸沙灘的清潔計畫，鵬管處指出，琉球嶼沿岸的花瓶岩、美人洞及肚仔坪等，都是美麗潔淨的白沙灘，美景吸引遊客及當地居民前來踏浪戲水，而且還是小琉球引以為傲的海龜產卵地。

    鵬管處指出，小琉球為珊瑚礁島嶼，為避免破壞珊瑚礁，當大型漂流木漂至岸邊時，清潔人員必須先進行人工截切，再接駁上清潔車後轉運至暫置場，鵬管處與鄉公所兼具維護珊瑚礁及減少海漂物的友善環境清潔方式，打造潔淨的海岸環境，讓遊客在過年走春時，能夠享受乾淨潔白的沙灘美景。

    小琉球位於東港溪及高屏溪出海口，海漂垃圾及漂流木終年不斷「登陸」，鵬管處聯手鄉公所共同清除。（記者陳彥廷攝）

    小琉球位於東港溪及高屏溪出海口，海漂垃圾及漂流木終年不斷「登陸」，鵬管處聯手鄉公所共同清除。（記者陳彥廷攝）

    小琉球位於東港溪及高屏溪出海口，海漂垃圾及漂流木終年不斷「登陸」。（記者陳彥廷攝）

    小琉球位於東港溪及高屏溪出海口，海漂垃圾及漂流木終年不斷「登陸」。（記者陳彥廷攝）

    小琉球位於東港溪及高屏溪出海口，海漂垃圾及漂流木終年不斷「登陸」，鵬管處聯手鄉公所共同清除。（記者陳彥廷攝）

    小琉球位於東港溪及高屏溪出海口，海漂垃圾及漂流木終年不斷「登陸」，鵬管處聯手鄉公所共同清除。（記者陳彥廷攝）

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