英國「為地球奮鬥獎」 成大登上亞洲唯一提案大學

成功大學在今年英國「為地球奮鬥獎」官方徵選中，成功提名9件為最多的1次。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/14 20:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕英國威廉王子設立全球最負盛名的環境獎項「為地球奮鬥獎（The Earthshot Prize, TEP）」官方徵選中，成功大學成功提名9件具前瞻性的特色解決方案，為歷屆成大提名以來案件最多的1次，也是亞洲唯一提案大學。

9件提案中，包含5件專注於共同解決氣候問題、3件致力於建立無廢的世界、1件致力於讓海洋生機盎然。成大研發長劉全璞表示，期望透過TEP平台，從學術、企業到各領域，共同尋找最具創新性和影響力的永續解決方案，展現台灣高等教育在永續議題上的創新能量與國際視野。

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成大表示，TEP於2020年創立，旨在每年透過嚴謹的評估機制選出5名得主，以解決世界5大地球議題，「保護與恢復自然風貌」、「攜手讓空氣變得更潔淨」、「讓海洋生機盎然」、「建立無廢的世界」、「共同解決氣候問題」，致力於為地球尋找創新思維、技術、系統、政策的解決方案。

TEP在全球有583個提名機構，其中僅43個機構可接受提案，成大已連續5年擔任提名權機構，今年更是全亞洲唯一可接受提案的大學（全球僅7所大學可接受提案），專責服務東亞及東南亞地區。

成大表示，TEP不僅是一項榮譽，更是一份關鍵的社會責任，所有關心地球議題的個人或團體，無論是科學家、倡議者、領袖、社區成員、非政府組織、政府單位、企業，甚至是城市和國家，在2030年前仍有5年機會，只要提出具有抱負、影響力的解決方案，仍有可能成為TEP的勝選者並獲得100萬英鎊（約新台幣4015萬餘元）及執行協助，更為地球永續盡一份心力。

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