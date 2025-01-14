教育部在原鄉部落設教保中心 113學年共218名幼兒受惠

嘉蘭中心幼兒和vuvu（部落長者）一起學習並共享小米肉圓。（教育部提供）

2025/01/14 12:42

〔記者林曉雲／台北報導〕為持續提升偏遠及原住民族地區幼兒教育品質，教育部截至去（113）年已設立14間社區（部落）互助教保服務中心，包含高雄市岱克拉思及寶山、新竹縣馬里光及司馬庫斯、屏東縣馬兒、美園、佳平、平和及旭海、花蓮縣港口，以及台東縣卑南、蘭嶼、嘉蘭和賓茂中心，結合在地組織之資源、人力及公共空間，就近提供2歲以上至國小學齡前幼兒教育及照顧服務，由教育部及原民會共同補助就學費用，113學年共有218位偏鄉幼兒受惠。

教育部國教署組長王慧秋說明，除補助地方政府設立部落教保中心外，另補助大專院校以辦理工作坊、交流平台或座談會等方式，協助互助式教保服務中心發展在地化課程，未來將與原民會持續盤點偏遠及原住民地區教保服務需求與公共化教保服務供應量，協助地方政府設立公共化幼兒園及社區（部落）中心，並與推動團隊就設立中心時所遭遇之問題，協助尋求解決策略，以持續提升偏遠及原住民地區幼兒之入園率。

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由台灣原住民部落終身學習發展協會辦理之「嘉蘭部落教保中心」，位於台東縣金峰鄉嘉蘭村，位處太麻里溪出海口處，係由溪流北岸支流沖積而成之平原，四面環山，且同時具有排灣及魯凱族文化資源，教保中心以族語和部落生活智慧傳承為己任，在去（113）年8月開始正式營運，透過全族語融入課程與部落耆老、專家學者及教師之合作，使部落年輕世代成為族群文化生命之延續。

此外，花蓮縣豐濱鄉港口村位處海岸山脈東岸最中間的聚落，秀姑巒溪貫穿山脈後，此部落以得天獨厚的條件，保留相當程度的阿美族傳統文化，台灣TAMORAK文教協會辦理之「港口部落教保中心」，以全阿美語的方式提供幼兒照顧服務，使幼兒能以部落文化為根基發展自我認同，進而傳承部落文化，迄今邁入第4年，將持續提供部落學齡前幼兒完善的教保服務，並以自身經驗推廣至其他部落及社區。

而位於花蓮縣光復鄉的太巴塱部落，由台灣社區互助照顧行動協會輔導設置太巴塱部落中心，教育部補助經費辦理補強工程、消防安全及教學設施設備等，於去年完成修繕工程，再提升偏遠地區部落之教保服務量能。

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