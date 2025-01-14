AI結合雙語玩創意 高雄河堤國小啟動AI實驗室

小學生們分組認識瀕危動物，並以此為主題，共同創作英文歌詞，並用AI技術生成一首歌曲和圖像。（記者許麗娟攝）

2025/01/14 12:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市河堤國小與文藻外語大學外語教學系合作，今、明（14、15）2天舉辦國際教育週，活動以「AI想像力實驗室」為主題，學生用英文為瀕危物種創作歌詞，透過時下最夯的生成式AI（AIGC）技術，生成一首歌曲和圖像，教育局長吳立森亦到場參與，並鼓勵學生在學習上靈活運用AI科技。

這項「AI想像力實驗室」課程，由外藻外大21位學生帶領河堤國小全校學生分級、分組體驗，透過全球8種瀕危物種，包含熊貓、老虎、藍鯨、海龜、亞洲象、樹蛙、企鵝和虎鯨的介紹，於30分鐘內，讓學生合作運用英文創作一首以瀕危動物為主題的歌詞，並利用 Suno、ChatGPT、Padlet 以及 Microsoft Designer等AI程式，轉化為數位歌曲和圖像。

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高雄市教育局長吳立森指出，AI的運用在教學現場上已是未來的趨勢，他鼓勵老師或學生積極參與學習，落實高雄市在AI教育上的推動。目前高雄市三級學校都有用AI融合不同的課程，像是輔助教學或是學生學習、產出作業等，隨著AI技術的不斷發展，高雄市也有AI使用白皮書的建議與規範，藉由這些制度，讓高雄市的學生更有效率的使用AI程式。

河堤國小校長杜昌霖說，河堤國小與文藻外語大學合作的國際教育週活動今年邁入第9年，每年都有不同的主題，這次是結合雙語、SDGs議題和AI程式，讓學生了解保護瀕危動物的重要性，2天活動將會創作出超過150首歌曲、150幅圖像，並放在平台上讓學生互相觀摩和學習。

文藻外語大學外語教學系教授陳念霞強調，本次活動讓學生運用英語和關注瀕危物種，發揮創意和合作能力，而透過大學生與小學生的深度互動，有助於學生能力的提升，更能體現大學的社會責任。

河堤國小五年級劉同學說，活動讓他學會了如何使用生成式AI 創作歌詞與圖片，整個創作過程非常有趣。六年級陳同學也說，最棒的是大家完成的作品可以在網站上分享，真的很有成就感。

高雄市教育局長了解目前學生在AI的運用情形。（記者許麗娟攝）

河提國小啟動AI想像力實驗室課程，教育局長吳立森亦到場了解學生的學習狀況。（記者許麗娟攝）

高雄市河堤國小與文藻外語大學外語教學系合作，舉辦為期2天的國際教育週活動，以「AI想像力實驗室」為主題導入AI及雙語課程。（記者許麗娟攝）

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