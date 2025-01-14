台師大攜手加州理工學院 半導體突破性研究登國際期刊

研究團隊包括台師大物理系教授陸亭樺（右起）、Caltech博士生郝篤行、台師大物理系教授藍彥文、博士後研究員張文豪。（台師大提供）

2025/01/14 12:30

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學物理系與美國加州理工學院（Caltech）最新合作研究，成功突破量子記憶體技術的關鍵瓶頸，研究結果顯示，在極低溫下，磁場誘發「單層二硫化鉬（MoS₂）電晶體」中產生的「極性有序現象」，此突破將為二維材料與電子科技發展帶來革命性改變，已成功發表於國際知名學術期刊「Advanced Materials」。

台師大物理系教授陸亭樺表示，該研究不僅驗證二維材料在低溫與磁場下的新物理現象，更展示台灣在基礎科學與國際合作中的重要地位，也為半導體產業帶來可能的新發展方向。

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陸亭樺與台師大教授藍彥文、博士後研究員張文豪、Caltech教授葉乃裳（台師大玉山學者）及博士生郝篤行合作的研究，係由我國國科會與美國國家科學基金會共同支持，並與加州理工學院密切合作。

陸亭樺說明，該研究突破的技術具有在極端環境下運行的潛力，特別在超靈敏磁場感測器和奈米電子元件等領域，該材料的獨特性使其成為未來高精度感測技術的理想候選材料，能在極低溫和強磁場的條件下穩定運作，為新一代感測器提供無與倫比的性能，未來有望對電子與光電產業產生深遠影響。

陸亭樺表示，該研究專注於單層半導體材料，研究團隊透過設計特殊的「場效電晶體」結構，並在超低溫和高磁場環境下，發現了巨大的電滯現象，表現出類似鐵電材料的「蝴蝶型滯後」曲線，這項技術突破解決了傳統鐵電材料在縮小至奈米尺度後，無法保持電極化的難題，成功實現僅0.65奈米厚的量子記憶材料，具有非揮發性記憶特性，能在極低溫下穩定運作。

此外，藍彥文表示，研究也進一步揭示，磁場誘發的「非對稱晶格膨脹」，破壞了「單層二硫化鉬」的鏡像對稱性，導致類鐵電極性有序的產生，這一現象提供全新方法來操控單層材料的物理特性，開啟其在極低溫非揮發性記憶體、超靈敏磁場感測器與奈米電子元件等技術應用上的無限可能性。

藍彥文說明，因該材料具有巨大的應用潛力，特別在量子記憶體領域，由於其在低溫環境下仍能穩定保持電極化，為量子記憶體和記憶體內計算技術的實現，提供新的思路和可能性，隨著科技進步，這種新型記憶材料可進一步縮小尺寸，提升儲存容量和運算速度，為量子計算領域帶來突破。

國立台灣師範大學物理系與美國加州理工學院（Caltech）最新合作研究，成功突破量子記憶體技術的關鍵瓶頸，成功發表於國際知名學術期刊「Advanced Materials」。 （台師大提供）

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