陳秀寳要送「臺灣尚勇」春聯 拿春聯女孩意外爆紅

彰化縣立委陳秀寳與蔡其昌聯名印製的「臺灣尚勇」春聯即將發放，在臉書貼文照片引發各界追問拿春聯的女孩，原來這是立委服務處的助理許伶羽。 （取自陳秀寳臉書）

2025/01/12 06:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣立委陳秀寳與蔡其昌聯名印製的「臺灣尚勇」春聯即將發放，而一張臉書貼文照片，引發各界都在追問拿春聯的女孩是誰，原來這位「春聯女孩」是服務處的助理許伶羽，選擇這個工作是希望能接受更多挑戰，學到更多東西。

陳秀寳臉書的貼文照片，還有民眾誤以為是立委的女兒，因為側臉跟陳秀寳有幾分的神似。許伶羽說，立委只有生兒子，沒有女兒，至於兩人側臉有幾分像部分，這確實有人提過，但她認為是因為兩人都是長頭髮的關係。

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許伶羽說，為了在臉書告知民眾春聯領取的時間，所以要拍張有人拿著春聯的照片，但因為最近立法院的議事多，立委沒有空拍照，大家就推派她上陣，照片就由平時喜歡拍照的同事，拿手機負責拍照。

這位「春聯女孩」許伶羽說，她因為喜歡跳舞，大學就念建國科大的運動休閒系夜間部，白天就在服務處上班，當初是她看到求職廣告，自己來應徵，她認為人生就是要趁著年輕多學習，接受更多的挑戰，就像她現在也加入舞蹈團體，尋求更多的表演機會。

許伶羽說，她今年24歲，主要在服務處做行政工作，不必出去跑攤或是行程，但在服務處分發春聯，就由辦公室助理負責，委員與蔡其昌聯名的「臺灣尚勇」春聯，即日起在上班時間，歡迎大家至服務處索取，數量有限，索完為止。

因為拿著彰化縣立委陳秀寳與蔡其昌聯名印製的「臺灣尚勇」春聯而詢問度破表的許伶羽，平常就喜歡拍美照，留下青春最美的時刻。 （許伶羽提供）

因為拿著彰化縣立委陳秀寳與蔡其昌聯名印製的「臺灣尚勇」春聯而詢問度破表的許伶羽，平常就喜歡拍美照，留下青春最美的時刻。 （許伶羽提供）

因為拿著彰化縣立委陳秀寳與蔡其昌聯名印製的「臺灣尚勇」春聯而詢問度破表的許伶羽，平常就喜歡拍美照，留下青春最美的時刻。 （許伶羽提供）

因為拿著彰化縣立委陳秀寳與蔡其昌聯名印製的「臺灣尚勇」春聯而詢問度破表的許伶羽，平常就喜歡拍美照，留下青春最美的時刻。 （許伶羽提供）

因為拿著彰化縣立委陳秀寳與蔡其昌聯名印製的「臺灣尚勇」春聯而詢問度破表的許伶羽，平常就喜歡拍美照，留下青春最美的時刻。 （許伶羽提供）

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