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    炸雞店徵人公告曝！網見月薪5.7萬驚呆 網揭背後祕辛

    新竹某間炸雞店的薪資待遇，引發網友討論。（擷取自Threads）

    新竹某間炸雞店的薪資待遇，引發網友討論。（擷取自Threads）

    2025/01/24 00:10

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕無止境的少子化，再加上退休潮，讓台灣百工百業，都面臨「有錢請嘸工」窘境。最近有網友發現，新竹某間炸雞店正職員工職缺，月薪居然高達5萬7000元，因此也讓原PO直呼，「下巴直接掉下來。」

    網友於Threads上發文表示，「真的快驚呆我了，下巴直接掉下來。」原來，他分享的貼文內容，是新竹某間炸雞店，所貼出來的徵人訊息，而當中的薪資待遇，則讓原PO驚呆，「這個薪水快要跟台積電碩士畢差不多了欸，新竹餐飲業現在這麼難了嗎。」

    根據該炸雞店所貼出的徵才公告得知，正職人員的工作內容包含，裝袋結帳、油鍋炸手、食材備料與內外場助手，而薪資福利則是月排休4至6天；月薪5萬7000元。

    貼文一出，許多人紛紛提到，「最重要的確切工時都沒寫，超過12小的話，你還會覺得很高嗎？ 」、「他沒寫上班時數，建議三思」、「說白了就是一個攤子的所有作業流程，都要一個人包辦」、「說穿了老闆就是把請兩個人的薪水，拿來請一個人」、「重點是這個工作肯定不會幫你保勞健保」等看法。

    同時，也有其他網友表示，「現在台積電新人，高中職畢，只要求英文，年薪70萬」、「台積電碩士年薪有破200萬吧？」、「跟台積比底薪我看是不懂行情喔」、「服務業除了大飯店主廚等級的，應該超越不了台積電」等不同看法。

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