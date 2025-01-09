台南梅嶺風景區南188區道至二層坪 6月全線供水

南市楠西區灣丘里梅嶺三期自來水延管工程，預計今年6月前完工通水。（圖由南市經發局提供）

2025/01/09 12:32

〔記者蔡文居／台南報導〕為改善南市偏遠地區用水問題，經濟部水利署核定楠西區灣丘里梅嶺三期等7案自來水延管工程，加上市府配合款，總工程經費4千多萬元。南市經發局表示，工程預計今年6月前完工通水，屆時梅嶺風景區南188區道至二層坪將全線供水，解決沿線各部落及遊客用水問題，帶動梅嶺風景區觀光產業。

經發局表示，統計108年至113年，市府共計爭取自來水延管工程經費約4億元，施作98案供水延管工程，受益戶數761戶，今年再配合行政院「加強無自來水地區供水改善計畫」，編列自來水延管工程配合款，順利爭取水利署核定楠西區灣丘里梅嶺三期等7案延管工程，總工程經費4364.5萬元，解決61戶用水問題。

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市長黃偉哲表示，南市山區自來水延管工程艱鉅，工程所需經費龐大，以楠西區灣丘里梅嶺地區供水延管工程為例，自來水管線沿南188區道至二層坪埋設長度約11公里，總工程經費約1.3億元，需設置12座加壓站 （含配水池） 及2座高地配水池，用地涉及國有地撥用的繁雜程序，如遇到私人土地，更有賴各機關溝通、協調與克服困難始能施作。

為改善梅嶺地區用水問題，南市爭取中央補助經費，分期施作梅嶺地區供水延管工程，今年度再順利爭取3300萬元施作「灣丘里梅嶺三期供水延管工程」，預計今年6月前完工通水，將完成梅嶺風景區南188區道至二層坪全線供水。

經發局長林榮川局長表示，部分偏鄉地區長期無自來水使用，經改善後終於有自來水，後續針對部分偏遠尚未有自來水地區，將持續向經濟部水利署爭取更多經費補助，解決民眾飲用水問題。

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