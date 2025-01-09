春節連假高鐵又有票釋出！ 11日凌晨零時開放預購

高鐵公司宣布加開班次。（高鐵公司提供）

2025/01/09 12:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（9日）宣布，春節疏運列車將再加開12班次列車（南下5班、北上7班），1月11日（週六）凌晨零時起開放預購。

台灣高鐵公司提醒旅客，依照目前訂位狀況，春節疏運期間北上各車次自1月31日初三（週五）中午以後，至2月1日初四（週六），及2月2日初五（週日）持續熱銷，長程區間座位已所剩有限，建議旅客儘早規劃北返行程，提早訂位購票，以節省寶貴時間。

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除可預訂再加開之車次外，也可多加利用春節疏運期間特別加開的16班延後收班的北上列車，以及2班提早發車北上列車，避開尖峰時段人潮。

台灣高鐵2025春節疏運再加開12班次後，共加開380班次列車（南下205班、北上175班），總計12天提供2258班次列車的旅運服務。高鐵企業網站首頁已持續更新「疏運期銷售資訊」，欲訂購對號座位的旅客，可先查詢仍有座位車次，及早訂位並提前完成取票。

為因應春節疏運期間可能出現的自由座人潮，台灣高鐵特別在旅客需求較高時段擴大台中以北區間的自由座運能，共有47班次（南下10班、北上37班）行駛南港—台中、停靠沿途各站區間列車，且均配置8節自由座車廂，以加強疏運旅客。

同時，高鐵企業網站也會依各車站人潮狀況，即時更新「車站人潮資訊」燈號，建議旅客於出門搭高鐵前確認燈號，避開尖峰時段，以確保行程順利。

高鐵公司說明，當遇自由座旅客候車人數眾多時，台灣高鐵公司將個案審視各車次搭乘人數後，逐步開放對號座車廂玄關或車廂走道供自由座旅客站立；提醒自由座旅客依高鐵人員引導搭乘，勿佔用對號座車廂座位，並請禮讓搭乘該班車次對號座的旅客優先上下車。

台灣高鐵公司特別提醒，2月8日（週六）為補上班日，當日將增開2班次（1504、1202）北上列車，以服務通勤旅客的需求，並於1月10日（週五）開放購票。

高鐵公司宣布加開班次。（高鐵公司提供）

高鐵公司宣布加開班次。（高鐵公司提供）

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