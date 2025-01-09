曝與輝達密切聯繫 蔣萬安：願帶黃仁勳看看台北市

台北市長蔣萬安今（9）日出席「台北迎春暖，瑞氣滿民家」春聯揮毫大會，除致詞外並與來賓一同現場揮毫。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/09 12:14

〔記者何玉華／台北報導〕輝達在台灣尋找海外總部，各縣市都積極爭取希望獲得青睞，台北市長蔣萬安今（9日）表示，跟輝達持續保持聯繫跟溝通，台北市絕對是最適合設總部的地方；如果有機會，他願意帶黃仁勳或者是他的團隊好好看看台北市的生活機能、交通的便捷、居住以及豐沛人才。

經濟部長郭智輝8日表示，輝達希望基地滿足3公頃、低密度建築、建蔽率大等3條件，已有一組人馬在台尋覓約一年多，最後會提供美國董事會決定，黃仁勳也預計在今年COMPUTEX電腦展對外公布。

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蔣萬安今天出席在市府中庭舉辦的寫春聯活動受訪表示，去年成立跨局處小組，由他親自督導，一直都跟輝達保持密切的聯繫跟溝通。台北市絕對是最適合國外一流企業設總部的地方，不管是交通的便利、整體的生活機能、豐沛的人才等，一定會盡全力排除各項困難來爭取輝達設立海外總部。對於是否有提供哪些地點供輝達選擇，蔣萬安三緘其口，只說「都有保持密切的聯繫。」

至於黃仁勳17日將要來台參加公司尾牙，蔣萬安被問到是否會帶黃仁勳去逛夜市時表示，當然展開雙臂，非常歡迎包括輝達在內的各個國際企業能夠到台北市設總部；如果有機會，他也非常願意帶黃仁勳或者是他的團隊，好好的看看台北市的生活機能、交通的便捷、居住以及豐沛人才，絕對是國外企業的首選。

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