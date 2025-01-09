春節連假預估3大湧現車潮時段 公路局推3項公共運輸優惠

交通部預估春節3大湧現車潮時段，推3公共運輸優惠。（記者劉婉君翻攝）

2025/01/09 12:33

〔記者劉婉君／台南報導〕1月25日至2月2日為春節9天連假，交通部公路局預估3個車潮較大的時段，並推出3項公共運輸優惠，鼓勵民眾多使用公共運輸返鄉或觀光，避開車潮。

公路局嘉義區監理所長黃萬益表示，春節連假預估各地湧現車潮的時段，1月24日下午起至28日除夕下午，將湧現返鄉車潮，1月29日（初一）至2月1日（初四），將出現短程廟宇參拜、走春、回娘家及中長程旅遊活動車潮，2月1日（初四）上午至2月2日（初五）為返鄉車潮。

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為了紓解國道及觀光景點交通壅塞情況，公路局與全國12家客運公司90條路線合作，於1月24日至2月2日，推出公共運輸優惠，包括90條國道客運路線享平日票價優惠或原票價6折優惠，以及搭乘國道客運、高鐵、台鐵在10小時內轉乘在地公路客運或市區客運，享有1段票或基本里程免費。

此外，並新增75條指定幸福巴士路線享免費優惠乘客除可利用電子票證直接刷卡享轉乘優惠外，如持國道客運、台鐵及高鐵紙票，亦可利用台鐵、高鐵車站及國道場站設置之過卡機，於出站時先用電子票證進行過卡（註記），再使用該電子票證搭乘在地客運亦可享轉乘優惠。

1月25日至2月2日東部加碼優惠，去程搭乘東部國道客運路線，享指定業者租車優惠，持國道客運來回票及租車單享車票折扣（租汽車折抵200元、租機車折抵100元）。凡購買東部台灣好行套票或持宜花東當地合法旅宿業住宿憑證，搭乘北宜、北花國道客運來回票享4人同行1人免費，回程再享總票價折抵200元（與在地有腳租車優惠擇一使用）。

黃萬益提醒民眾可下載使用「公路客運ibus APP」，查詢公車動態資訊、客運路線、票價、班次與時刻表等必要資訊，減少候車時間。自行開車的民眾可下載使用「 幸福公路APP」，即時掌握省道交通資訊。

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