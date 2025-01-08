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    嘉義大學「捐百元送您蝴蝶蘭」募款 支持經濟不利學子

    嘉大農學院與合作社共同舉辦「捐百元送您蝴蝶蘭」助學活動。（嘉大提供）

    嘉大農學院與合作社共同舉辦「捐百元送您蝴蝶蘭」助學活動。（嘉大提供）

    2025/01/08 20:36

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕為「嘉義大學學生安心就學獎助學金」募款，嘉義大學農學院園藝技藝中心今無償捐出200株蝴蝶蘭，攜手嘉大員生消費合作社作發起「捐百元送您蝴蝶蘭」活動，號召民眾即日起至嘉大合作社捐款100元以上，可領一株蝴蝶蘭，送完為止，希望藉此匯聚各方愛心，支持嘉大經濟不利學生專心向學。

    嘉大表示，每年約10%、逾千名清寒或弱勢學生就讀，設立「安心就學獎助學金」，鼓勵學生以「學習」取代工讀，提升學習自主性與專業能力。

    嘉大表示，獎助措施涵蓋學生入學、課業、生活輔導、職涯發展等多元需求，讓學生不僅學業上獲支持，也能發展增能培力、專業證照、外語證照、競賽成就、職涯探索、校外實習及國際交流活動等，提升職場競爭力。

    嘉大安心就學獎助學金每年對外募款至少500萬元，再加上教育部高教深耕計畫補助500萬元，每年逾1000萬元獎勵經濟不利學子，2023年補助1675人次、補助金額1315萬餘元；去年補助2000人次，補助金額1383萬餘元。

    嘉大校長林翰謙表示，安心就學獎助學金不僅減輕學生的經濟負擔，也提供了多元化的學習與成長機會，將持續推動此項計畫，促進社會流動，幫更多學生實現學業與夢想。

    嘉大農學院沈榮壽院長（前）向貴賓介紹園藝技藝中心蝴蝶蘭品種。（嘉大提供）

    嘉大農學院沈榮壽院長（前）向貴賓介紹園藝技藝中心蝴蝶蘭品種。（嘉大提供）

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