訂房小心！凌晨突收Booking通知 見「1關鍵」驚覺是詐騙訊息

網友在凌晨時收到booking的訂房確認信件，不過卻要求用信用卡驗證險些遭詐騙。示意圖。（彭博）

2025/01/08 20:32

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人為追求方便，會透過訂房網站預定住宿，不過一名網友指出，在凌晨時收到一封訂房網站的確認信件，而且訂房的日期及旅館內容幾乎一模一樣，幸好見到一項「關鍵要求」，讓原PO驚覺恐是詐騙，暗呼「還好夠清醒」，險些上當。

網友在社群平台Threads發文，凌晨收到一封Booking訂房網的電子郵件，提醒原PO要確認訂房資訊，進入網址跟官方的設計幾乎相同，而且自己的訂房日期以及旅館內容也都一樣，不過竟突然彈出視窗要求輸入信用卡進行驗證，好在原PO立刻提高警覺心才沒有因此受騙。

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原PO透露，因為點進去連結後，就會出現「pop up視窗，外加訊息寫輸入完卡號還要等7分鐘，聽起來就很像要盜刷我的卡」，對此原PO也提醒，「年末錢包真的要守好」，收到訊息時要注意網站網域是否可疑，如果是信用卡刷不過要取消客人的預約，飯店都會預留24小時的作業時間給消費者緩衝。

知名旅遊部落客林氏璧曾在臉書粉專指出，因為Booking的系統被濫用，導致日本國內的酒店和住宿設施的電腦終端遭到駭客攻擊，從今年5月以來，接連發生預訂客戶的信用卡資訊被盜用，突然從同一個對話框收到訊息說付款認證出了問題，要求你從一個網址（網址中還有Booking呢）確認你的付費方式，否則24小時內會被取消訂房，「總之，請大家務必小心任何需要點進連結確認信用卡的狀況，都可能是詐騙」。

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