大排長龍！南投草屯發消費券每人600元 估創6000萬商機

草屯鎮山腳里8日在活動中心發放消費券，排隊人龍從活動中心排到戶外廣場，形成長長人龍。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/08 20:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮公所發放消費券，每人600元，今天第2天有山腳里等7里同步發放，9100多人的山腳里是全鎮最大里，排隊人潮從室內排到廣場，形成長長人龍。預估消費券將創造草屯鎮6000多萬元商機，鎮內各式店家祭出琳瑯滿目的優惠方案，已有鎮民持消費券購物，店家表示，會再繼續宣傳吸客。

昨日開始發放草屯經濟發展消費券，不分男女老少每人都有600元的消費券，可用消費券在草屯鎮內的商店、攤販或攤車購物，包括新生兒在內的鎮民，只要是去年10月23日前設籍草屯鎮都可領消費券。另外10月23日後到12月3日前往生的鎮民，以及10月24日到12月3日戶籍還未遷出的人也可領。

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草屯鎮消費券從昨日開始發放，每里都有平日和週六兩天可領，今天發放第2天，有山腳里等7里在里活動中心或集會所、里辦公處發放，擁有9100多名里民的山腳里是全鎮最大里，里內39個鄰分成5組，有不同的領取區可排隊，因人數非常多，排隊人龍從活動中心一路排到戶外廣場，人龍綿延近百公尺。

今不有不少鎮民是幫全家領取消費券，最多有代領10份，也有人上月遷出草屯鎮，程回到草屯領消費券。

草屯鎮民有9萬7000多人，拿消費券消費可為草屯鎮創造至少6、7000萬元，多則可到2億元，鎮內商家紛祭出各種促銷優惠方案，例如草屯鎮農會即推出用消費券購物600元就送草農米1包，據了解今天已有鎮民持消費券到農會消費。

此外，也有市區的亮麗照相館祭出消費券拍證件照多送1組，洗相片滿200元多送放大5X7的照片1張；另也有飲料店4杯飲料原價120持消費券優惠價100元，也有拿消費券買100元飲料送價值40元的奶茶，這波商機連髮廊也不想放過，各種加值型洗頭方案都配合消費券有優惠。

山腳里民拿出證件和委託書供工作人員查核比對後，即可領取消費券。（記者陳鳳麗攝）

山腳里民拿到消費券，清點無誤後才離開。（記者陳鳳麗攝）

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