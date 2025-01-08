台中6塊肌猛男消防員張文鴻客廳接生男嬰 家屬喊「讚」道謝

台中市消防隊員張文鴻（中）在劉家客廳接生男嬰，3個月後帶油飯探望母子。（南屯消防分隊提供）

2025/01/08 20:48

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯消防分隊隊員張文鴻去年9月在民眾住家客廳接生男嬰，當時經義消及救護志工協助順產，經過3個多月調養，歐姓孕婦母子均安，張文鴻練就一身精壯6塊腹肌登上2025年消防形象月曆，特地拿月曆到劉家賀年祝福，民眾收到「猛男月曆」開心到合不攏嘴。

「新年快樂，我來看看男孩」，南屯消防分隊長廖維封與張文鴻帶油飯，前往大英街探視歐媽媽與兒子，劉家有3名子女，見張文鴻登上2月月曆封面，頻喊讚，也感謝去年到家助產，直呼救護員、救護志工跟義消非常有溫度，當晚若未即時趕到，後果難料。

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張文鴻回憶說，去年9月17日晚上9點多與林軒聖及救護志工黃馨穎趕往劉家，通知義消曾易駿支援搬運，當時劉爸爸到地下室拿待產包，還來不急上樓，媽媽就在客廳要臨盆了，隨即冷靜指揮隊員接生，聽到男嬰「哇」大哭一聲才放下心中重擔，將母子送往醫院救護。

男嬰順利臨盆彌月當天，劉爸爸特地帶來超大油飯前往南屯分隊，答謝出勤隊員、救護志工及義消，感謝穩定安撫妻子情緒，讓母子健康順產，

台中市消防局長孫福佑表示，張文鴻從事消防工作不到5年，冷靜指揮成功接生嬰兒，展現專業能力，今年也報名高級救護技術員遴選提升救護能力，特地推薦登上消防形象月曆封面人物。

廖維封說，張文鴻閒暇熱愛健身，練就精壯6塊腹肌，在擔任消防員前為中餐廚師，廚藝也很不錯。

消防員張文鴻（左）練就精壯6塊腹肌，登上2025年消防形象月曆。（南屯消防分隊提供）

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