大梨山發展座談 台8線83K大崩塌、梨山垃圾轉運站都是問題

市長盧秀燕率市府一級主管等在武陵富野渡假村舉辦「大梨山地區發展座談會」，聆聽地方對建設等意見。（記者歐素美攝）

2025/01/08 20:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府8日啟動今年首次「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊前往和平地區視察，兩天一夜行程涵蓋建設、觀光、警政、教育等面向，上午首站訪視裡冷吊橋改善工程，下午則抵達武陵富野渡假村舉辦「大梨山地區發展座談會」，聆聽地方對建設等意見，盧秀燕強調，農曆年前到谷關梨山視察，除會勘建設進度及成果、關心偏遠員警、學校師生及地方對施政等意見，最重要的是「拚觀光、拚經濟」。

盧秀燕在會議中表示，這次視察有幾個目的，除為偏遠的勝光派出所員警等加油打氣，在放寒假之前到平等國小看看師生有何需求，另視察裡冷吊橋改善工程等建設，還有就是舉辦「大梨山地區發展座談會」，聆聽地方的意見，最重要的則是「拚觀光、拚經濟」，強調花蓮地震沒有影響西部地區，春節假期很多，希望大家前來和平旅遊，這裡有很好吃的蔬果及旅宿。

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和平區代表賴盛功則在會中陳情大梨山地區垃圾轉運站，因向福壽山農場承租土地，因地目不符，續租成問題；另台8線83公里處大規模崩塌，不僅影響梨山饗堂，更可能影響公墓。

環保局副局長陳政良表示，大梨山垃圾轉運站，目前公所已尋到另一處土地，並委託顧問公司進行規劃及地目變更，由於鄰近福壽山農場，未來將採取密閉式方式，以減少對周遭環境的影響。

針對台8線83公里處大積模崩塌，公路局谷關工務段長張裕閔則指出，台8線83公里處大規模崩塌，主因福壽路排水未妥善排放，直接沖衝坡邊所致，目前只能通行3.5噸的貨車，公路局將投入1.4億元復建，預計今年8月左右可通行17噸的貨車，但治標不治本，強調需從源頭治理；盧秀燕表示，台8線83公里處大規模崩塌因涉及的單位很多，希望能召集相關單位設法從源頭改善，以徹底解決。

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