4人赴鼎泰豐用餐上吐下瀉 衛生局稽查：食材未妥善覆蓋

民眾陳情於鼎泰豐A4分店用餐後身體不適，台北市衛生局8日派員稽查。（圖取自鼎泰豐官網）

2025/01/08 17:54

〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾反映，1月4日晚間共4人到台北市信義區的鼎泰豐A4分店用餐，餐後先後出現上吐下瀉症狀，就醫後確定感染諾羅病毒。台北市衛生局今（8）日派員前往稽查，查有「冷凍冰箱調味料未覆蓋」及「冷藏冰箱食材未妥善覆蓋」等衛生缺失事項，已命業者於1月11日前改善完成。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，有民眾陳情於鼎泰豐A4店用餐後身體不適，衛生局今天派員前往針對人員衛生、食材處理及場所衛生稽查，查有「冷凍冰箱調味料未覆蓋」及「冷藏冰箱食材未妥善覆蓋」等衛生缺失事項，命業者於1月11日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

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媒體報導，鼎泰豐回應在6日接到顧客反映用餐後身體不適，有關心顧客身體情況及就醫情形，也立刻確認門市當天上班人員的身體狀況，均無類似症狀，截至今天下午，並未接獲其他顧客反映相同狀況。

台北市衛生局8日派員前往鼎泰豐A4店稽查，查有冷凍冰箱調味料未覆蓋及冷藏冰箱食材未妥善覆蓋等衛生缺失事項。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局8日派員前往鼎泰豐A4店稽查，查有冷凍冰箱調味料未覆蓋及冷藏冰箱食材未妥善覆蓋等衛生缺失事項。（台北市衛生局提供）

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