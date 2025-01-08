饗饗苦主基隆也有！9同事聚餐4人上吐下瀉

基隆有家公司的9名同事相約5日中午到饗饗微風信義店聚餐，其中有4人上吐下瀉。（民眾提供）

2025/01/08 17:56

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台北市知名餐廳「饗饗」發生疑似食物中毒案件，基隆市有9名朋友5日中午到饗饗聚餐，其中4人上吐下瀉。民眾說，因為信任饗饗，沒想到這麼高消費的餐廳，料理也出狀況，希望儘速釐清食物衛生那裡出問題，給客戶一個交代。

饗饗微風信義店多名消費者用餐後上吐下瀉就醫，台北市衛生局已要求業者停業，檢驗結果最快1週出爐。

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基隆市有家公司的9名同事5日中午到饗饗微風信義店聚餐，當天晚上有4個人肚子不舒服，上吐下瀉、噁心想吐，看了醫生才比較好，還有人至今昏沉沉的，無法上班。

其中1人回想說，當晚覺得肚子不舒服，以為自己吃的晚餐有問題，上吐下瀉一直跑廁所。隔天上班時，發現聚餐的人有4人有相同狀況，後來又在網路上看到饗饗發生疑似食物中毒的訊息，才發現他們也是受害者，由當天訂位的人與餐廳連絡，但至今沒有得到任何回應。這家餐廳很難訂，也是高消費餐廳，他們因此對餐廳品質也比較有信任，「生食也吃得很踴躍」，當天用餐的人很多，沒想到發生這種事，希望業者妥善處理。

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