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    春節假期國旅訂房率慘剩35％ 交通部認了「房價太貴是主因」

    交通部政務次長陳彥伯8日赴立法院交通委員會專題報告並備詢。 （記者羅沛德攝）

    交通部政務次長陳彥伯8日赴立法院交通委員會專題報告並備詢。 （記者羅沛德攝）

    2025/01/08 17:51

    〔記者吳亮儀／台北報導〕國內旅遊風氣低靡，許多民眾認為「住宿房價太貴」是殘害國旅的最大主因，今年春節平均訂房率不到4成，花蓮僅21.17%最低。交通部次長陳彥伯也坦言，房價是長期以來國人不選擇國旅的重要因素。

    陳彥伯今天在立法院交通委員會備詢，被問及春節國旅訂房狀況低靡，他認為，今年春節連續假期天數長，有可能讓民眾分散出遊天數，但也認為，房價太貴長期也是國人無法選擇在國內旅遊的重要因素，這也跟旅館提供的服務品質有關，並強調「經常用補助不是好方法」。

    根據交通部觀光署統計今年春節連續假期旅宿訂房率，全國前8天平均訂房率僅35.65%，本島訂房率最低的地方是花蓮縣，僅21.17%，最高的則是苗栗縣，有52.86%。

    立委李昆澤指出，2023年春節平均訂房率48%、去年訂房率40%，今年卻不到4成，衝擊到其他觀光產業，交通部對此有無對策？

    陳彥伯說明，經常對旅遊補助不是好方法，針對國際觀光客和國旅復甦，觀光署今年有一系列規劃，將盡快提出。

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