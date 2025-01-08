人權會首份兒少性侵調查 教育部：加強師資培訓、避免2次傷害

教育部長鄭英耀。（記者林哲遠攝）

2025/01/08 17:41

〔記者林哲遠／台北報導〕國家人權委員會今（8）日公布首份，校園及安置機構兒少性侵害系統性訪查案專案報告，點出兒少在校園中遭受老師或教練性猥褻、性侵害的案例，並提出多項具體建議，盼各界一同打造支持及信任兒少的環境。教育部長鄭英耀表示，教育部未來會針對在教材、師資研習上做精進，包含吹哨者保護、增額心輔人員等，避免兒童遭到二次傷害。

國家人權委員會於2020年成立後，由人權會委員張菊芳、田秋堇，以及蘇麗瓊執行校園及安置機構兒少性侵害系統性訪查案，試圖瞭解兒童性侵害的成因，並探討未來國家如何預防、辨認兒童性侵害等問題，並訪查74案，其中3分之2為性侵害被害人，另3分之1為重要他人，有8成的被害人，都是在被害之後至少好幾年，才有辦法揭露。

請繼續往下閱讀...

國家人權委員會副主任委員王幼玲指出，感謝每一位受訪者分享自己或身邊的人的被害經驗，讓台灣的政府和社會能有更多對被害人更友善的改變，為揭露性侵害問題的結構性根源貢獻力量。她強調，每一個聲音，都是推動改變的種子，邀請各界重視問題、共同改善努力，讓每個孩子都能擁有安全的成長環境。

本次訪查案督辦委員張菊芳說明，從訪查中發現，許多身為教職員的加害人利用權威控制、情感操控、學生的不利處境，或是出其不意的身體接觸等進行性侵害或性虐待；同儕間的霸凌行為伴隨性侵害或性虐待、藉由身體接觸伴隨言語騷擾，或是利用關係、友情或社交壓力進行加害行為，而事發時被害人年紀很小，不知所措或難以設想該怎麼求助。

蘇麗瓊提出訪查後多項建議，首先，避免在第一時間責備被害人，建立被害人支持環境；第二，落實CRC內涵、維護兒少表意權及身體自主權，以防範性侵害或性虐待的發生；第三，強化性別平等教育，優先加強教育人員的性別敏感度；第五，建立友善安全之校園環境及師生倫理界線。

蘇麗瓊補充，第六，應建立調查獨立性，強化性平事件處理相關機制，避免處理階段的二度傷害；最後，建立承辦人的支持系統，延長吹哨者保護與追訴權時效。

會後，教育部部長鄭英耀受訪時說，這些年教育部除了在「性平法」、師資上也著重於性平培訓，不過教育部未來在教材、師資研習上，有些觀念要視實際情況調整，包含吹哨者的保護、提升調查人員訪談技巧提升、增額心輔人員等，都要加強與改善，來避免兒童遭到二次傷害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法