為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    校長遭控逼師生聽梵樂 龍井國中家長連署幫忙喊冤

    台中龍井國中校長國立民。（擷取自龍井國中網站）

    台中龍井國中校長國立民。（擷取自龍井國中網站）

    2025/01/07 17:53

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中龍井國中校長國立民遭週刊爆料，曾在校內推「心寧靜」運動，讓老師聽梵樂覺得不舒服，卻被他說「業障重」，也曾在校內點檀香差點引起火災，教育局今天派督學進校未查到違規，龍井國中家長連署為校長發聲，家長會長李育茹說，「心寧靜」儀式停辦超過一年，「相關報導形同霸凌學校」將捍衛校長聲譽。

    龍井國中老師向媒體爆料稱，國立民到任後推行「心寧靜」，要求學生在每節課前3分鐘閉眼靜坐，有老師因宗教信仰不同，聽到梵樂不舒服竟被說是「業障重」、「冤親債主多」，針對相關指控，校方強調，111學年度下學期開學後，有老師認為引導深呼吸、放鬆感到不適，已宣布停止實施心寧靜運動，去年10月也未發生特教生羞辱老師情事。

    龍井區里長聯誼會會長張文慶等21名家長會委員，展開連署捍衛校譽，李育茹表示，自己在2023年9月就任會長後，就沒所謂「心寧靜」儀式，國立民整頓校風並改善設施，校務及升學率漸有起色，校內有400多名學生，相關報導形同霸凌家長會與校方。

    李育茹強調，校長上任以來改善設施、整頓校風，校務及升學狀況漸有起訴，未具名爆料者空穴來風，點名指稱「恐龍家長有錢就任性」已惹怒家長會。

    龍井國中家長會前會長張文慶表示，國立民辦學認真、家長協助校務，全體師生多在努力創造優秀價值，沒想到多年來努力被無端指控毀掉，嚴正對爆料者表達不滿。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播