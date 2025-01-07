校長遭控逼師生聽梵樂 龍井國中家長連署幫忙喊冤

台中龍井國中校長國立民。（擷取自龍井國中網站）

2025/01/07 17:53

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中龍井國中校長國立民遭週刊爆料，曾在校內推「心寧靜」運動，讓老師聽梵樂覺得不舒服，卻被他說「業障重」，也曾在校內點檀香差點引起火災，教育局今天派督學進校未查到違規，龍井國中家長連署為校長發聲，家長會長李育茹說，「心寧靜」儀式停辦超過一年，「相關報導形同霸凌學校」將捍衛校長聲譽。

龍井國中老師向媒體爆料稱，國立民到任後推行「心寧靜」，要求學生在每節課前3分鐘閉眼靜坐，有老師因宗教信仰不同，聽到梵樂不舒服竟被說是「業障重」、「冤親債主多」，針對相關指控，校方強調，111學年度下學期開學後，有老師認為引導深呼吸、放鬆感到不適，已宣布停止實施心寧靜運動，去年10月也未發生特教生羞辱老師情事。

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龍井區里長聯誼會會長張文慶等21名家長會委員，展開連署捍衛校譽，李育茹表示，自己在2023年9月就任會長後，就沒所謂「心寧靜」儀式，國立民整頓校風並改善設施，校務及升學率漸有起色，校內有400多名學生，相關報導形同霸凌家長會與校方。

李育茹強調，校長上任以來改善設施、整頓校風，校務及升學狀況漸有起訴，未具名爆料者空穴來風，點名指稱「恐龍家長有錢就任性」已惹怒家長會。

龍井國中家長會前會長張文慶表示，國立民辦學認真、家長協助校務，全體師生多在努力創造優秀價值，沒想到多年來努力被無端指控毀掉，嚴正對爆料者表達不滿。

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