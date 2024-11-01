高捷小港林園線即將動工 南延東港還在可行性研究期末報告階段

高雄捷運林園東港線到大鵬灣（見圖）後。（記者陳彥廷攝）

2024/11/01 23:54

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高雄捷運紅線小港林園線本月將正式開工，而後續往南延伸，經屏東新園、東港到大鵬灣後，於林邊與鐵道匯合的林園東港線，仍在可行性研究期末報告階段，3方案經費評估分別需要517億、611億及583億元，地方期盼能分段施工，加快腳步。

高雄捷運紅線自小港延伸林園即將動工，全線地下化，預計採潛盾隧道工法分段施作，直達林園高值化產業園區。但後續的延伸屏東東港、林邊案，至今可行性研究仍處於期末報告階段，尚未核定。

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2015年末國發會提出「台鐵東港支線」復駛構想，但為復駛而復駛，規劃急就章，地方並不領情，經過改線、換車等討論，定調高捷南延最受青睞。前行政院長蘇貞昌曾承諾會進一步延入林邊車站，將不同軌道系統透過共站或近站便利轉乘，補上屏東沿海最後鐵道缺口。不過，高雄端已定調重運量系統一車到底，屏東卻因效益問題採輕運量系統，不同系統轉換，引來部分地方民意盼「一車到底」。

「只聞鐵軌響不見列車來！」李姓居民無奈地說，地方非常期待再有軌道系統進入東港鎮內，但多年下來卻沒有進度。東港鎮長黃禎祥說，他了解工程實務上是經過許多研究及調整，但民眾難免有遙遙無期之感，地方期盼首先就是儘速核定可行性研究，進入後續實質的綜合規劃階段，而若是林園蓋好屏東才要動工，難以想像到底何年何月才通車，希望屏東端也能儘速進入動工階段，與高雄端同時動工更好。

民進黨籍立委徐富癸指出，高捷紅線延伸新園、東港及林邊沿線連接東港碼頭、公路轉運站、大鵬灣國家風景區，不論是在交通通勤或是觀光旅運都有很大幫助，加速核定勢在必行，目前技術上已可達到同月台轉乘不同系統，但地方確實仍有不少「一車到底」聲音，將持續搜集民眾意見，但最重要的就是讓這個跨縣市串連飛機、台鐵及海運還有國家風景區的鐵道系統更加完善便捷，後續施工也盼透過分段、分標方式縮短期程。

屏東縣政府官員坦言，經專業評估，運量仍以輕運量為主，但近期就會和高雄市政府、鐵道局相關單位協調路線及站點高架或下地等議題，希望能早日進入綜合規劃階段，並同步環評，目前預估在綜規核定後9年可通車。

據了解，報鐵道局3案當中，首案為高雄端高架末站RL7後南延，經費約517億元，但會進入林園高值化產業園區上空，引發業者及地方疑慮。若從RL6持續潛盾挖過高屏溪再進入屏東，經費則暴增為611億元。而第3案則是協調調整工程範圍後，預計可降為583億元。

高捷紅線南延預計將於林邊車站匯回台鐵系統。（記者陳彥廷攝）

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