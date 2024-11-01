民眾敲碗成功！彰化至南投溪頭新增23路公車 票價曝光

23路公車路線是彰化縣第一條直接服務秀水鄉與福興鄉到溪頭的市區客運，為民眾節省舟車勞頓。（圖縣府提供）

2024/11/01 20:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣到南投縣溪頭6條公車路線經常座位滿載，縣府為了滿足旅運需求，即日起新闢23路「彰化-溪頭（經秀水）」市區客運路線，週一至週五去回程分別從員林客運彰化站、溪頭發車，首站到終點站共11站，全票205元、半票103元。

23路公車路線是彰化縣第一條直接服務秀水鄉與福興鄉到溪頭的市區客運，為民眾節省舟車勞頓。起點在員林客運彰化站，沿途停靠點包括正德高中、秀水高工、福興工業區、車籠埔斷層保存園區、竹山工業區、初鄉、鹿彰、廣興、內湖到溪頭，路線行駛台76線與國道3號一路直達溪頭，全長75.7公里，行車時間約90分鐘。

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發車時刻方面，往溪頭方向每周一至周五上午7點50分於員林客運彰化站發車，預計上午9點20分抵達溪頭。返程則於下午2點10分從溪頭出發，下午3點40分抵達彰化，方便一日遊的民眾，從彰化到溪頭登山運動，享受芬多精的洗滌。

票價根據路段不同從25元至205元不等，好比說，自秀水高工站上車坐到溪頭，全票185元、半票92元，從福興工業區坐到溪頭全票175元、半票87元。座位有限，縣府建議民眾提前2天撥打電話預約，預約專線（04）7223153，另有客服專線（04）8321141或（0800）785688洽詢。

彰化縣到溪頭的公車路線還包括9路「彰化火車站-溪頭」、9路A「鹿港-彰化火車站-溪頭」、9路B「和美鎮公所-彰化火車站-溪頭」、10路「員林轉運站-溪頭」、10路A「溪湖-員林轉運站-溪頭」及15路「二林-溪頭」。

23路公車起點在員林客運彰化站，沿途停靠點包括正德高中、秀水高工、福興工業區、車籠埔斷層保存園區、竹山工業區、初鄉、鹿彰、廣興、內湖到溪頭。（圖縣府提供）

彰化縣新闢23路直達溪頭公車，行駛台76線與國道3號一路直達溪頭，全長75.7公里。 （圖縣府提供）

彰化縣新闢23路「彰化-溪頭（經秀水）」市區客運路線，起點到終點票價全票205元、半票103元。（圖縣府提供）

彰化縣新上路的23路「彰化-溪頭（經秀水）」公車，週一至週五行駛，發車時刻早上從彰化往溪頭一班，下午從溪頭回彰化一班。（圖縣府提供）

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