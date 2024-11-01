台東都蘭度假村環評補件再審 用水排擠、影響珊瑚、基地易坍

私人名義申請開發台東縣都蘭蓋渡假村，環境部專案小組進行第2次初審，環團到場質疑沒做好地質監測，恐影響周邊公路安全，要求環境部退回開發。（記者吳柏軒攝）

2024/11/01 20:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕有私人擬在台東縣都蘭開發「六星級」度假村，基地處國家風景區及海岸，今天（1日）在環境部召開專家小組第2次初審，但環評委員、環保團體及地方部落接連質疑，業者未溝通、用水排擠，鄰近出海口珊瑚生態沒調查，連基地都可能蓋在易坍坡地上，相關問題沒有正面回答，要求補件再審。

度假村開發案由私人羅國義以個人名義申請，委託顧問公司投件進行環評審查，預計在台東縣東河鄉都蘭村東43鄉道西南側與省道台11線北側之間，興建度假村，面積約6.8公頃，擬蓋休閒旅館、villa等，房間總數252間，服務旅客人數756人、員工126人。今年6月送環評第1次初審被要求補件，今天是第2次初審。

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環評現場，有環保團體及當地部落代表發言，包含自然保育與環境資訊基金會、荒野保護協會、都蘭部落協進會、地球公民基金會等，接連針對度假村將排擠地方用水，憂影響鄰近加母子灣珊瑚生態，在地原住民未獲諮詢，基地位處不穩岩塊、恐致一旁「水往上流」觀光區交通壅塞等，呼籲退回開發。

環評委員也從第1次初審提問，今天預計取得回應，但6月份疑義今天仍未獲得解答，批評開發者避重就輕，環評書件書寫品質應提升；尤其提到台東縣122年觀光住宿需求量要成長為現今4倍，數據未見客觀；無交通衝擊與減輕計畫，水源開發也不詳實，也不相信其廢水可「全回收零排放」，基地位處邊坡恐易滑落，鄰近溪流更恐多達10種保育類洄游魚種，衝擊影響與減輕措施都未見書寫。

顧問公司代表回應，將進一步跟自來水公司洽談供水問題，增800公噸儲水空間，108年則有與地方交流，基地也通過台東縣水土保持計畫，但坦言近期環境部公告最新空氣污染排放標準，目前模擬數據超標，尚待檢討。

環境部專家小組經會商，認為該案尚需補件再審，要解答今日委員各項質問，如基地周邊為坍塌地形，應完整地質調查，考量極端氣候影響及安全監控計畫，還要補充基地四周完整四季的陸域及水域生態調查成果，明年2月28日前送交資料。

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