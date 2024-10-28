新北環狀線委託興建、營運合約曝光 簽約者不是李四川

環狀線委託興建合約是2006年11月24日，由時任台北縣長周錫瑋與台北市長馬英九簽署。（台北市政府提供）

2024/10/28 19:55

〔記者何玉華／台北報導〕捷運新北環狀線因0403地震受損，修復經費從預估的4.5億元暴增至14.41億元，新北市議員卓冠廷今天在議會質詢，怒批雙北涉嫌圖利中華工程和威京集團，並指前新北市副市長李四川當台北市副市長後，把責任丟給新北市；不過，根據曝光的兩份合約書，委託興建跟委託營運的合約書，都非李四川簽署。

對於卓冠廷批評把責任丟給新北市，李四川表示，北市沒有不負責，是雙北有共識先修復通車，再經由公正第三方鑑定後，若是工程保固問題，北市府會負責並向中工求償，若是地震造成的非保固問題，則由新北市政府負責。

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據了解，環狀線當初是在台北縣時代，委託台北市政府興建，由當時的雙北首長簽署；環狀線委託興建合約是於2006年11月24日，由時任台北縣長周錫瑋與台北市長馬英九簽署，李四川於2007年9月才到台北縣服務，一直到2018年12月25日離開新北市；之後，2018年12月28日由時任新北市長朱立倫與台北市長柯文哲簽署委託營運合約。

2018年12月28日由時任新北市長朱立倫與台北市長柯文哲簽署捷運環狀線委託營運合約。（台北市政府提供）

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