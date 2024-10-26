為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    好佛心！彰化這家鎮公所花70萬 路死301隻浪浪火化樹葬

    彰化縣和美鎮公所今天與彰化縣動物防疫所合作，舉辦免費的「3合1」絕育活動，幫民眾的犬貓免費結紮、植入晶片及注射狂犬病疫苗。（記者張聰秋攝）

    彰化縣和美鎮公所今天與彰化縣動物防疫所合作，舉辦免費的「3合1」絕育活動，幫民眾的犬貓免費結紮、植入晶片及注射狂犬病疫苗。（記者張聰秋攝）

    2024/10/26 19:58

    〔記者張聰秋／彰化報導〕超佛心！今年起，彰化縣和美鎮公所首度推出「犬貓路殺善終行動」，針對在鎮內被車輛撞死的流浪犬貓進行人道處理，到9月底為止，已替301隻犬貓妥善處理，總共花費70萬元，讓這些路殺的浪浪有尊嚴地走完生命的最後一程，環保樹葬離開人間。

    和美鎮長林庚壬表示，過去常有民眾反映，有人會將路殺的流浪動物隨意丟棄，甚至出現死狗放水流、死貓吊樹頭的陋習，嚴重影響環境衛生。為解決這一問題，公所今年開始委託尊寵公司，對於鎮內道路上發現的無生命跡象的犬貓屍體（國道及台61線除外），進行人道處理。

    處理流程細心且友善，從使用禮儀袋收納屍體、秤重，到進行火化，最後將骨灰樹葬在園區內，並由公司全程錄影，讓整個過程透明公開，影像也會上傳網站供查閱。

    林庚壬表示，一開始編列15萬元經費，不到2個月內就已用完，因此他啟動了第二預備金中的60萬元，讓計畫得以延續。公所明年預算，已編列70萬元的相關經費，將送交代表會審議。

    和美鎮公所友善毛小孩不只如此而已，為從源頭減少流浪動物的數量，今天公所與彰化縣動物防疫所合作，舉辦免費的「3合1」絕育活動，幫民眾的犬貓免費結紮、植入晶片及注射狂犬病疫苗，平均讓大型犬貓的飼主節省約5000元的開銷，大型犬更可省下1、2萬元，且為減少等待時間，今天特地設置了5台手術台，加快速度。

    動防所所長董孟治指出，這是今年第16場「3合1」活動，全縣已經為780隻犬貓進行了絕育，接下來還會在溪州和花壇舉辦最後兩場，呼籲飼主把握機會。

    彰化縣免費的「3合1」絕育活動，平均讓大型犬貓的飼主節省約5000元的開銷，大型犬更可省下1、2萬元。（記者張聰秋攝）

    彰化縣免費的「3合1」絕育活動，平均讓大型犬貓的飼主節省約5000元的開銷，大型犬更可省下1、2萬元。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播