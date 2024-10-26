好佛心！彰化這家鎮公所花70萬 路死301隻浪浪火化樹葬

彰化縣和美鎮公所今天與彰化縣動物防疫所合作，舉辦免費的「3合1」絕育活動，幫民眾的犬貓免費結紮、植入晶片及注射狂犬病疫苗。（記者張聰秋攝）

2024/10/26 19:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕超佛心！今年起，彰化縣和美鎮公所首度推出「犬貓路殺善終行動」，針對在鎮內被車輛撞死的流浪犬貓進行人道處理，到9月底為止，已替301隻犬貓妥善處理，總共花費70萬元，讓這些路殺的浪浪有尊嚴地走完生命的最後一程，環保樹葬離開人間。

和美鎮長林庚壬表示，過去常有民眾反映，有人會將路殺的流浪動物隨意丟棄，甚至出現死狗放水流、死貓吊樹頭的陋習，嚴重影響環境衛生。為解決這一問題，公所今年開始委託尊寵公司，對於鎮內道路上發現的無生命跡象的犬貓屍體（國道及台61線除外），進行人道處理。

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處理流程細心且友善，從使用禮儀袋收納屍體、秤重，到進行火化，最後將骨灰樹葬在園區內，並由公司全程錄影，讓整個過程透明公開，影像也會上傳網站供查閱。

林庚壬表示，一開始編列15萬元經費，不到2個月內就已用完，因此他啟動了第二預備金中的60萬元，讓計畫得以延續。公所明年預算，已編列70萬元的相關經費，將送交代表會審議。

和美鎮公所友善毛小孩不只如此而已，為從源頭減少流浪動物的數量，今天公所與彰化縣動物防疫所合作，舉辦免費的「3合1」絕育活動，幫民眾的犬貓免費結紮、植入晶片及注射狂犬病疫苗，平均讓大型犬貓的飼主節省約5000元的開銷，大型犬更可省下1、2萬元，且為減少等待時間，今天特地設置了5台手術台，加快速度。

動防所所長董孟治指出，這是今年第16場「3合1」活動，全縣已經為780隻犬貓進行了絕育，接下來還會在溪州和花壇舉辦最後兩場，呼籲飼主把握機會。

彰化縣免費的「3合1」絕育活動，平均讓大型犬貓的飼主節省約5000元的開銷，大型犬更可省下1、2萬元。（記者張聰秋攝）

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