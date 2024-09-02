林保署推自然碳匯媒合平台 中華電華碩11家企業響應

林保署推自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台，目前國內已有11家企業響應。（記者楊媛婷攝）

2024/09/02 14:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林保署今年4月推「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，媒合企業與社區共同推動生物多樣性保育，滿足企業對ESG的需求，林保署長林華慶表示，平台上架後已提供46件專案徵求合作，還有3件企業自提案，首批成功媒合華碩電腦、中華電等11家企業。

林保署ESG媒合平台針對企業所提供的專案，含括「自然環境」及「林業社會文化」兩大面向、共11個類型，涵蓋增加森林碳匯的造林專案；保育野生動植物與棲地的生物多樣性專案；保存重要林業文化資源或原住民族山林智識的社會文化專案，提供企業參與，更鼓勵企業運用自身專業與資源，主動提出對生物多樣性有助益的合作專案，林華慶表示，平台上線後首批已成功媒合11家國內的企業。

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林華慶進一步指出，11家企業中，有8家企業攜手在地部落社區，共同以造林、竹林經營、棲地營造及友善產業發展，實現增益自然碳匯及生物多樣性的目標；另外3個專案則為企業運用自身的照明、數位技術及用地資源，創新運用於改善生物棲地、推動保育與林業文資保存，成效將會於1年後發表。

投入的企業如根基營造和鄒族部落合作，在曾文水庫集水區新植造林營造友善棲地，守護第2級保育類野生動物臺灣爺蟬；誌懋公司則和湖山水庫的在地社區，共同營造八色鳥棲息環境；信義房屋及冠德建設皆透過造林工作，與在地社區攜手營林；中華電信與桃園復興泰雅部落合作，傳承竹林經營技術；華碩在台中大雪山協力社區居民推動穿山甲棲地改善及維護；裕隆比鄰火炎山自然保留區，與在地NGO合作打造綠色生態廊道；中租青年展望基金會串聯南投澀水森林步道周邊社區資源，發展森林療癒及生態旅遊。

中興大學森林系特聘教授柳婉郁則表示，首批參加的企業符合綠色碳匯4大趨勢的在地化、創新化、高品質與多元效應、公私協力，認為是綠色趨勢的領航者，也期待可以引入透多的產業力量共同驅動減碳增匯。

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