宜縣國中小學營養午餐缺失多 食材供應商不合格率逾8成

宜蘭縣國中小學營養午餐缺失不少，宜縣審計室稽查後要求改善。（資料照）

2024/08/26 16:37

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小學營養午餐缺失多，審計部宜縣審計室調查發現，縣府未依規定辦理聯合稽查，而在稽查食材供應商部分，不合格率高達83.33%；部分學校滿意度偏低，廚餘量偏高。縣府教育處表示，相關缺失均已改善完成，也持續輔導學校與廠商，適時調整菜色與口味，提高滿意度，避免食物浪費。

宜蘭縣自108年9月推動國中小學免費營養午餐政策，為穩定學校供餐品質與安全，縣府也提出3.0計畫進行監管。宜蘭縣目前有54所學校自設廚房、26所由他校供應午餐，團膳業者供應有20所。

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宜蘭縣審計調查發現，依學校衛生法規定，縣府教育處應會同農業與衛生機關，對營養午餐的餐飲衛生與品質，每學年至少要抽查1次，宜縣有100所國中小學，有9所學校未依規定稽查。

審計室追蹤，112年8月30日至10月31日，縣府聯合稽查24次，其中稽查食材供應商6件，與規定不符1次，輔導改善4次，不合格率達83.33%，且均有衛生管理缺失。

審計室也在112年10月11日至12日，派員到光復、古亭、南屏、新南、大福等國小及2家供餐業者現勘，結果發現有未測定起鍋溫度、未逐日填寫相關表單、午餐留樣量不足、製作第一道菜至學生食用時間超過4小時等缺失。

據縣府調查，111學年第2學期營養午餐滿意度達92.5%，但有東光國中等16所學校滿意度未達8成，對菜色、口味、衛生等滿意度偏低；東光國中、內城國中、公正與萬富國小等4所學校，每人每月平均廚餘量均高於平均值0.73公斤。

縣府教育處表示，持績以每學年定期抽查1次為目標，對於衛生管理與稽查缺失，都已輔導學校與業者改善完成，同時要求注意食材多樣性、菜色烹調口味等，提升學生滿意度，減少廚餘量避免食物浪費。

宜蘭縣國中小學營養午餐缺失不少，宜縣審計室稽查後要求改善。（資料照）

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