「亞洲最南日文圖書館」曬書節延期1週 慟！創辦人劉耀祖永久缺席

屏東縣竹田鄉「池上文庫」仍有許多日本旅行團特定排點來參訪，見證不為人知的歷史。（記者陳彥廷攝）

2024/08/03 00:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣竹田鄉的「池上一郎博士文庫」珍藏日本人池上一郎博士捐贈藏書約2萬冊，外牆掛有「亞細亞最南端的日文圖書館」，經營的民間社團8月3、4日舉辦曬書節，活動因凱米颱風也延期1週到這個週末舉辦，卻傳出一手催生「池上文庫」的創辦人劉耀祖辭世，享耆壽93歲，主辦方將於活動進行悼念，感謝他的奉獻。

池上一郎在二次大戰時擔任軍醫，服役於當時竹田庄野戰醫院約2年，除了為軍人治療，更免費替鄉親義診；池上一郎在戰後返回日本，還幫助台灣留學生。劉耀祖是留日學生，受景仰池上一郎的竹田鄉親委託，登報尋得已返日的池上博士，建立深厚感情，池上視竹田為第二故鄉，晚年匿名捐贈竹田鄉獎學金，以及畢生珍藏的日文書籍和著作。

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池上一郎為善不欲人知的善舉，劉耀祖深受感動，希望延續他的大愛，徵得池上一郎同意，2001年覓得現今竹田車站的舊驛站貨運所，成立「池上一郎博士文庫」，開幕當天，池上本人也應邀到場見證。劉耀祖隨後創立「池上一郎博士文庫研究協會」，擔任理事長管理、營運，現有約2萬冊日文藏書，以民團身分發展台日友好關係。

劉耀祖以文庫作為台日交流活動基地，積極與縣內學校合作，提升屏東的日語教學，為表彰他的貢獻，日本政府2021年頒發「旭日雙光章」給劉耀祖，時任縣長、現任總統府祕書長潘孟安特來見證。

不過，池上文庫去年起因竹田驛園工程不慎挖斷電線而斷水斷電，協會成員年齡層偏高，斷電風波後經營陷入困境，為活絡文庫，協會原定上週末首度舉辦「曬書文化節」，邀請劉耀祖擔任座上賓，盼他蒞臨提振文庫士氣，未料，凱米颱風不僅重創竹田，更讓劉耀祖永久缺席，想到熟悉身影再也不會出現在池上文庫，令人傷感。

協會成員指出，劉耀祖生前仍非常掛念池上文庫應該要繼續維持在好的藏書環境，並作為與日本的文化交流基地，風雨飄搖之際，期盼曬書節能夠團結內外，並邀請日台交流協會官員來訪，讓外界更能理解「池上文庫」應永續的原因及意義，也會在活動中憑弔劉耀祖，感念他一生對池上文庫的奉獻。

劉耀祖曾獲日本政府頒發旭日雙光章，表彰他在台日文化交流上的貢獻。（讀者提供）

「池上文庫」吸引不少日本人朝聖。（記者陳彥廷攝）

許多日本旅行團特定排點來竹田鄉參訪「池上文庫」。（記者陳彥廷攝）

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