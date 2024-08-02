總統賴清德「回娘家」 參觀台灣美食展台南館

總統賴清德（前中）到台灣美食展「台南館」，由台南市長黃偉哲（前左三）導覽美食。（南市觀旅局提供）

2024/08/02 22:34

〔記者楊金城／台南報導〕2024台灣美食展今天（2日）起在台北世貿一館登場，台南市觀旅局設立「台南館」，以「虱目魚」為主題，展現「米其林x傳承x青農」美食文化，總統賴清德特別「回娘家」，由台南市長黃偉哲推薦台南美食店家，展現台南觀光「食」力。

黃偉哲介紹台南入選米其林指南的店家就有63家，現場還邀請米其林餐廳東香台菜海味料理蔡瑞成總鋪師、錦霞樓及阿霞飯店第三代接班人吳健豪主廚、田媽媽北門長盈海味屋謝佳歆店長，分別端出「思慕朱貝小肉粽」、「油漬鮮蚵佐虱目魚餅」、「三杯虱目魚香腸」料理，搭配綠園牧場使用麻豆文旦製成的鮮果汁，讓人食指大動。

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「台南館」邀集台南各農會及熱門店家計34間店家，現場展示「南得極品」、「麵麵俱到」、海宴水產精品等100項台南好禮及美食，提供18場次超過20種品項提供民眾試吃，8/2-4日安排台南米其林推薦餐廳主廚料理示範。

黃偉哲說，台灣美食展「台南館」除介紹台南美食外，還推薦台南景點、美食地圖，向北部消費者展現台南的「城市食力」，希望多多採購，更要到台南實地一遊。

南市觀光旅遊局局長林國華表示，9月啟動台南城市食力系列活動，包括在大台南會展中心辦理「觀光美食博覽會」、「台南37區美食巡迴移動展」及年終壓軸登場「臺南400宴」，歡迎全國遊客來到台南一起看展覽、吃美食。

台灣美食展「台南館」製作虱目魚美食料理。（南市觀旅局提供）

「台南館」邀集台南各農會及熱門店家，展售100項台南好禮。（南市觀旅局提供）

台灣美食展「台南館」展現台南觀光「食」力。（南市觀旅局提供）

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